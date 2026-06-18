Albares celebra que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán abre "una vía a la paz" en Oriente Medio que debe "garantizar la convivencia" entre Israel y Palestina

El acuerdo de paz anunciado la pasada noche entre Estados Unidos e Irán satisface a España. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha celebrado que Washington y Teherán hayan alcanzado un pacto para poner fin a la guerra que ha incendiado Oriente Medio, cuya firma se oficializará el viernes en Suiza.

"La firma del acuerdo es una buena noticia que debe permitir la apertura del estrecho de Ormuz de forma libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon", así como trazar un "camino para la diplomacia y la negociación que resuelva el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní", ha afirmado el el titular de la diplomacia española durante su ponencia en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo de Prensa Ibérica, celebrado en el CosmoCaixa de Barcelona.

Albares ha asegurado que el pacto debe "abrir una vía a la paz y a la estabilidad más allá del Golfo" y apaciguar la violencia que ha golpeado a la región para así reforzar la negociación entre países y "garantizar que Israel y Palestina puedan convivir garantizándose mutuamente paz y seguridad".

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En esa dirección, el ministro ha llamado a convertir al Mediterráneo en un "ejemplo" en la defensa del multilateralismo y en el respeto al derecho internacional. Ambos pilares de la política exterior española deben volver a ser la norma en un escenario geopolítico que se ha visto tambaleado con virulencia por el presidente estadounidense Donald Trump. "Si algo nos enseña la historia de nuestra región, la historia del Mediterráneo, es que ninguna crisis encontrará una salida duradera y estable al margen del diálogo, de la cooperación y de la diplomacia", ha subrayado.