Israel corta "todo contacto" con Kallas por supuestamente comparar el país con la Sudáfrica del 'apartheid'

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, se enfrentó el jueves en la red social X con la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, a la que exigió que se retracte de sus palabras "difamatorias" sobre Israel y dijo que mientras no sea así, su decisión de cortar "todo contacto" con ella se mantiene firme.

Saar y Kallas se enzarzaron este jueves en un cruce de mensajes en las redes que comenzó con la comunicación del ministro israelí de que cortaba lazos con ella tras acusarla de haber comparado el trato que da Israel a los palestinos en Gaza y Cisjordania con el apartheid de Sudáfrica.

El jefe de la diplomacia israelí basó esta afirmación en una publicación del medio Euractiv, según el cual la diplomática europea hizo esta comparación en una serie de reuniones a puerta cerrada durante una visita a México.

Tras el anuncio de Saar, Kallas apeló en la misma red social al "diálogo" cuando surgen "diferencias" y agregó que "la UE siempre está comprometida con una relación constructiva con Israel".

En respuesta a esta publicación, el ministro israelí le reprocha en un nuevo mensaje que, en sus palabras en X, Kallas "se abstiene de negar o condenar lo que se le atribuye y se ha publicado públicamente". "Eso habla por sí solo", añade. "Las declaraciones que se le atribuyen en el asunto del 'apartheid' no reflejan la posición de la Unión Europea. El asunto es simple: si efectivamente dijo esas cosas infames y difamatorias, defiéndalas. Si no las dijo, niéguelas", afirma Saar. Y concluye que "mientras esta nube no se disipe", su decisión "se mantendrá firme".

Críticas de Merz

Según Euractiv, Kallas comparó el trato de Israel a los palestinos con el apartheid en Sudáfrica en la década de 1990 y, según algunos funcionarios presentes en dichas reuniones, explicó haberse sentido "conmovida" tras una visita al museo al respecto en Johannesburgo.

El portavoz de Exteriores de la Comisión, Anouar El Anouni, ni desmintió ni aclaró en rueda de prensas si Kallas había efectivamente hecho ese comentario sobre el apartheid, comparación que han usado antes Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional en lo relativo al trato de Israel a la población palestina.

El canciller alemán, Friedrich Merz, censuró las palabras de Kallas y consideró que este tema deberá ser discutido "de forma extensa" en el Consejo Europe que se celebra este jueves y viernes en Brusleas. "Esa elección de palabras, expresamente no la comparto", añadió.

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Kallas visitó Israel y el territorio palestino de Cisjordania en marzo de 2025, manteniendo una posición crítica con la ofensiva israelí en Gaza, pero también reivindicando el derecho de Israel a la autodefensa.