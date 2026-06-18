Israel vulnera el acuerdo entre EEUU e Irán con un ataque mortal en Líbano

A pesar de que el primer punto del pre-acuerdo firmado por Estados Unidos e Irán durante la noche de este miércoles estipula claramente que la guerra en Oriente Medio "debe terminar en todos los frentes, incluida el Líbano", Israel prosigue con su ofensiva y ataques contra el pequeño país mediterráneo.

Este jueves por la mañana, apenas unas horas después de la firma, el país hebreo ha lanzado dos ataques con drones contra el sur libanés, en la región de Nabatiyeh. En el primero, reportado a primera hora de la madrugada, ha causado la muerte de una persona, y otra ha resultado herida, cuando un avión no tripulado israelí ha impactado contra un coche. El segundo ha ocurrido en la localidad de Beit Yahún, y de él han resultado heridas dos personas.

Estos ataques constantes de Israel contra el Líbano han cosechado unas enormes críticas por parte de toda la comunidad internacional, con un presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cada vez más crítico del primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu. Trump, en el G7 de esta semana, ha incluso llegado a asegurar que Siria, líderada por un presidente interino, Ahmet al Sharaa, ahora reconvertido exmiembro de Al Qaeda, que haría "mejor trabajo" luchando contra la milicia de Hizbulá que Israel.

Netanyahu, de hecho, ha sido muy crítico con el pre-acuerdo entre EEUU e Irán, que busca limitar el expansionismo militar israelí, e incluso su ministro del Interior, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha asegurado que Israel no lo respetará, y continuará con su invasión en el sur del Líbano.

"Estamos en plenas negociaciones con EEUU para continuar con nuestras tropas en el sur del Líbano. Israel no se retirará de sus posiciones", ha asegurado este jueves por la mañana un oficial anónimo israelí a la agencia Reuters.

"La continuación de los ataques sionistas [Israel] contra el Líbano serán una violación del contenido del pre-acuerdo. Washington es responsable para forzarles a respetar lo firmado en el pacto", ha declarado este jueves el portavoz del equipo negociador iraní, Esmaeil Baqaeí.

Netanyahu, contra las cuerdas

Durante la parte final del proceso de negociaciones con Irán, Trump ha demostrado en varias ocasiones haber mantenido en la sombra a Netanyahu y su gobierno, quienes siempre han apostado por la vía militar contra Teherán y se han mostrado siempre en contra de llegar a ningún entendimiento con la República Islámica.

El acuerdo ahora le puede salir caro a Netanyahu, que ve como sus constantes huidas hacia adelante —con las guerras en Gaza y el Líbano— se terminan. Netanyahu se enfrentará a las próximas elecciones parlamentarias israelíes este otoño, con varios casos de corrupción en su contra y con una población que le responsabiliza por no haber terminado con Hizbulá tras dos conflictos directos en dos años.

Noticias relacionadas

A cambio, los bombardeos israelíes han matado a más de 75.000 personas en Gaza, la mayoría civiles, y casi 4.000 en el Líbano, sobre todo en el sur del país. La ofensiva israelí ha forzado el desplazamiento forzoso de más de un millón de personas. O, lo que es lo mismo, el 20% de la población total del Líbano.