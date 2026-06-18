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Trump destina 2.600 millones de dólares para cancelar parques eólicos marinos en EE.UU.

La decisión ha generado críticas de grupos ambientalistas y de varios estados gobernados por demócratas, que sostienen que la Casa Blanca está frenando una industria clave para la transición energética

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Palacio de Versalles (Francia)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Palacio de Versalles (Francia) / Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville

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EFE

Washington

La Administración del presidente Donald Trump ha comprometido cerca de 2.600 millones de dólares para cancelar proyectos de energía eólica marina adjudicados durante el Gobierno de Joe Biden, en una política que busca reorientar inversiones hacia el gas natural y otras fuentes energéticas respaldadas por la Casa Blanca.

El movimiento más reciente fue un acuerdo alcanzado con la empresa Invenergy, que aceptó devolver cuatro concesiones federales para parques eólicos marinos ubicados frente a las costas de Nueva York, California y Maine, todos ellos en etapas iniciales de desarrollo.

A cambio, el Gobierno reembolsará a la compañía 765 millones de dólares, una cantidad ligeramente inferior a la que Invenergy había pagado por los derechos de explotación durante la Administración Biden.

Los proyectos tenían pocas posibilidades de avanzar después de que Trump suspendiera los permisos federales para nuevas instalaciones eólicas marinas.

Según medios estadounidenses, Invenergy utilizará parte de los recursos obtenidos para impulsar proyectos de generación con gas natural en estados del Medio Oeste y para desarrollar iniciativas de energía geotérmica en el oeste del país, alineadas con las prioridades energéticas de la actual Administración.

El acuerdo se suma a otros alcanzados en los últimos meses con compañías del sector y eleva a unos 2.600 millones de dólares el monto destinado por el Gobierno para recomprar o cancelar concesiones vinculadas a la energía eólica marina, una de las principales apuestas energéticas del mandato de Biden.

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La estrategia ha generado críticas de grupos ambientalistas y de varios estados gobernados por demócratas, que sostienen que la Casa Blanca está frenando una industria clave para la transición energética y cuestionan el uso de fondos públicos para desmantelar proyectos previamente autorizados.

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