Oriente Próximo
Irán cierra de nuevo el estrecho de Ormuz en represalia por la continuación de los ataques israelíes en Líbano
El Ejército iraní denuncia que Estados Unidos no ha cumplido con el primer y fundamental punto de los 14 que componen el memorándum de entendimiento
EP
El Ejército de Irán ha anunciado un nuevo cierre del estrecho de Ormuz tras denunciar a Estados Unidos por "flagrante incumplimiento" de los términos del acuerdo preliminar de paz pactado esta semana al haber sido incapaces de impedir la continuación de la ofensiva israelí en Líbano.
En un comunicado recogido por la radiotelevisión oficial iraní, IRIB, el Ejército denuncia que Estados Unidos no ha cumplido con el primer y fundamental punto de los 14 que componen el memorándum de entendimiento: garantizar el cese de las operaciones israelíes en Líbano, donde los bombardeos israelíes (según el Ejército israelí en respuesta a ataques de Hezbolá) han matado a más medio centenar de personas en 24 horas.
Así pues, en respuesta a "la implacable y continua violación del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano", así como "al brutal asesinato y desplazamiento de cientos de miles de personas oprimidas de esta tierra" y tras la "negativa de las fuerzas de ocupación sionistas a retirarse de los territorios del sur del Líbano" (tal y como aseguró el viernes el ministro de defensa israelí, Israel Katz) "se anuncia por la presente que el estrecho de Ormuz quedará cerrado al tráfico marítimo".
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