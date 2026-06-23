Lambeth, el distrito más proeuropeo de Londres: "Si no fuera por los inmigrantes, estaríamos peor de lo que estamos"

A Rosa todo el mundo la conoce en el barrio como Rosa Lisboa. Esta portuguesa, emigrada a Londres hace 18 años, regenta la pequeña pastelería Lisboa: un local situado en Stockwell, en el sur de la capital, pero que transporta a sus visitantes directamente a Portugal con sus productos artesanos y con su estética austera, inalterada con el paso de los años. Rosa ha vivido en primera persona los cambios de este barrio, conocido popularmente como Little Portugal, desde que en 2016 más de la mitad de los británicos votaron a favor del Brexit.

"La vida se ha encarecido mucho desde entonces y mucha gente ha decidido volver a Portugal. Otros se han quedado y se han adaptado a las nuevas leyes, pero para la gran mayoría el Brexit fue un momento de agitación", explica desde el otro lado del mostrador. "Dicen que el Brexit ganó porque mucha gente cree que los inmigrantes vienen a robarles el trabajo. Pero los ingleses no quieren hacer esos trabajos. Si no fuera por los inmigrantes, estaríamos peor de lo que estamos", añade.

Situado en el distrito de Lambeth, Little Portugal ha sido uno de los símbolos de la inmigración europea en la capital británica durante décadas. Empezó a coger forma en las décadas de 1960 y 1970 con la llegada de inmigrantes procedentes de Madeira y de otros puntos del país. Con el paso del tiempo, la comunidad lusófona se fue consolidando y hoy sus calles siguen albergando un número considerable de restaurantes y pastelerías portuguesas, en los que los clientes todavía hablan en portugués rodeados de pasteles de nata y cerveza Super Bock.

La camarera y unos clientes del restaurante O Campino, en Little Portugal. / LUCAS FONT

Rechazo masivo al Brexit

Además de portugueses, Lambeth acoge desde hace décadas un importante número de ciudadanos europeos, incluidos italianos, españoles y personas originarias de países del este del continente. El carácter abierto y multicultural de este distrito, sumado a una población joven —la edad media es de 33 años, siete menos que la media del Reino Unido— lo convirtió en el lugar con el mayor apoyo a permanecer en la Unión Europea de todo el país (a excepción de Gibraltar), con un 78,6% de votos a favor. Para muchos de sus habitantes, el Brexit fue un golpe difícil de encajar.

"La gente estaba realmente desanimada, no se lo podía creer. Se sentían engañados", explica a El PERIÓDICO Scott Ainslie, concejal del distrito de Lambeth y exmiembro del Parlamento Europeo por los Verdes. "Fue un momento de gran tristeza, en el que la gente se preguntaba por qué un país se hacía esto a sí mismo y se infligía un daño tan grande".

La cifra de migración neta procedente de la UE (la diferencia entre el número de ciudadanos europeos que llegaron al Reino Unido y los que se fueron) alcanzó las 322.000 personas en junio de 2016. Casi 10 años más tarde, esta cifra es negativa: 155.000 europeos abandonaron el país en 2025, mientras que tan sólo 85.000 se instalaron en él. Una dinámica que se ha notado también en Lambeth. "Algunas personas no se han planteado marcharse porque están muy arraigadas y llevan aquí generaciones, pero el Brexit sí nos ha hecho perder a personas que venían aquí a trabajar y que no estaban tan integradas, especialmente en sectores como la hostelería o la construcción", explica Ainslie, titular de la cartera de planificación y desarrollo urbanístico.

Un cartel con un logo de la UE en una calle del barrio de Little Portugal, en Londres. / LUCAS FONT

Cambio demográfico

A la salida de la UE se sumó la pandemia del covid-19, la cual aceleró la salida de trabajadores extranjeros del país y causó mayores dificultades a los negocios del barrio, dependientes de una clientela principalmente europea. David Rodrigues, el dueño del restaurante O Campino, explica que su negocio funcionaba mucho mejor hace 15 o 20 años. "Los restaurantes se vinieron abajo porque mucha gente se fue de Londres. Países como España o Portugal están mejor a nivel económico y, para estar aquí ganando lo mismo, prefieren volver", asegura.

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Todo apunta a que la salida de europeos del Reino Unido no se verá reemplazada por nuevas llegadas de ciudadanos comunitarios a corto plazo, ya que las dificultades para instalarse en el país son mucho mayores que antes del Brexit. Aún así, el concejal Ainslie se muestra esperanzado con el acercamiento a Europa impulsado desde la salida del poder del Partido Conservador en 2024. "Creo que lo peor ha pasado y que la gente seguirá viniendo, aunque obviamente con mayores limitaciones", explica. "Pero más allá de lo que pueda ocurrir en el futuro, Lambeth siempre será un lugar de acogida. Esto es lo que lo ha convertido en uno de los lugares más racialmente integrados del mundo".