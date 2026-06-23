El segundo Gobierno de Lituania en menos de dos años cae tras una nueva dimisión

El Gobierno de coalición de centroizquierda de Lituania, encabezado por la primera ministra Inga Ruginienė, presentó este martes su dimisión para posibilitar una nueva alianza gubernamental de tres partidos, en lo que es el segundo Ejecutivo que se disuelve en el país desde las elecciones de octubre de 2024. Ruginienė, que solo lleva al frente del Ejecutivo lituano desde otoño pasado, encabezará un Gobierno en funciones hasta que se constituya una nueva coalición liderada por su compañero de filas y líder de los Socialdemócratas (LSDP), Mindaugas Sinkevičius, después de la reciente expulsión del populista Amanecer del Nemunas como socio.

La dimisión del Ejecutivo actual era esperada después de que el pasado día 18 tres partidos políticos lituanos de orientación ecologista y centroizquierdista firmaran un acuerdo de coalición encabezado por Sinkevičius, de 42 años y actualmente alcalde de Jonava, una ciudad de 35.000 habitantes en el centro del país. La nueva coalición estará formada por los socialdemócratas, la Unión de Agricultores, Verdes y Familias Cristianas de Lituania (LVŽKŠS) y la Unión de Demócratas 'Por Lituania' (DSLV). La reorganización gubernamental se produce después de la expulsión el pasado día 6 de la coalición del partido populista Amanecer del Nemunas, debido a que su líder, Remigijus Žemaitaitis, fue condenado por unas declaraciones antisemitas.

Nueva coalición

Sinkevičius, que apenas anunció su decisión de ser candidato a primer ministro el pasado martes, debe aún recibir el encargo formal de formar Gobierno por parte del presidente lituano, Gitanas Nausėda y después superar una votación de confianza en el Seimas. De recibir la aprobación del Parlamento lituano (Seimas), este sería el tercer Gobierno en un año y medio en el país báltico.

Tras las elecciones parlamentarias de 2024, el LSDP formó un gobierno encabezado por Gintautas Paluckas, junto con los populistas y la DSLV. Sin embargo, esa coalición se desintegró cuando surgieron acusaciones de corrupción contra Paluckas y la DSLV amenazó con abandonar el Gobierno si el primer ministro no dimitía. Paluckas renunció, Ruginienė fue nombrada primera ministra y la DSLV fue sustituida en la coalición por la LVŽKŠS.

La radiotelevisión pública de Lituania, LRT, señala que Ruginienė permanecerá en el nuevo Gobierno como ministra de Seguridad Social y Trabajo, cargo que ya ocupó brevemente durante el mandato de Paluckas. El presidente del país báltico, Gitanas Nausėda, presentará el jueves ante el Parlamento, o Seimas, la candidatura de Sinkevičius para el cargo de primer ministro. Una vez que el Seimas vote para confirmar a Sinkevičius como primer ministro designado, este aún deberá presentar su gabinete completo de ministros y una declaración gubernamental con sus políticas y planes. Posteriormente, el Parlamento votará sobre el nuevo gobierno en su conjunto.

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El mandato de Ruginienė

Durante su breve gobierno, Ruginienė aprobó un presupuesto para 2026 con un gasto en defensa equivalente a un récord del 5,38 % del PIB y también inició los trabajos para la construcción de un nuevo campo de entrenamiento militar de casi 15.000 hectáreas. Ruginienė también tuvo que hacer frente a oleadas de globos utilizados para el contrabando procedentes de Bielorrusia, que obligaron al cierre de aeropuertos, así como a alertas por drones desviados que la obligaron a ella y al presidente del país a meterse temporalmente en un refugio en mayo. Además, destituyó a la ministra de Defensa, Dovilė Šakalienė, apenas cuatro semanas después de la formación de su nuevo Gobierno el año pasado.