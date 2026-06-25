La OMI pausa la evacuación de buques en el estrecho de Ormuz tras el ataque a un carguero

La Organización Marítima Internacional (OMI) anunció este jueves una pausa temporal en su plan de evacuación de barcos del estrecho de Ormuz, que se había puesto en marcha esta misma semana, después de que hoy fuese atacado un carguero mientras cruzaba el paso.

El secretario general del organismo marítimo de las Naciones Unidas, el panameño Arsenio Domínguez, explicó en un comunicado que había tomado la decisión de pausar la implantación de este plan "con el fin de volver a confirmar que siguen existiendo las garantías de seguridad necesarias" para los buques que figuran en la lista de evacuación y el resto que todavía se encuentra en la región.

El anuncio se produce después de que la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) informase este jueves de que un buque de mercancías había sido alcanzado "por un proyectil desconocido en el costado de estribor" y sin causar víctimas a 7,5 millas náuticas de la costa de Omán, al sur del estrecho de Ormuz.

Al respecto de este incidente, el primero de gravedad registrado desde la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán la semana pasada, Domínguez aseguró que el buque no había realizado el tránsito por Ormuz en cumplimiento del marco de evacuación de la OMI.

"Siempre he insistido en que la seguridad de la gente de mar sigue siendo lo más importante. Por lo tanto, con el fin de garantizar un enfoque coordinado y la seguridad de la navegación, el plan de evacuación quedará pausado hasta que se obtenga más información al respecto", dijo.

Domínguez recordó que este jueves se celebra el día de la gente de mar, por lo que insistió en la importancia de que la evacuación segura de los 11.000 marineros que siguen varados en el golfo Pérsico pueda continuar "sin que corran el riesgo de convertirse en víctimas colaterales de este conflicto geopolítico".

La OMI anunció el pasado martes la puesta en marcha de su plan de evacuación de Ormuz, en colaboración con Irán, Omán, Estados Unidos y otros países ribereños, según dijo, tras haber obtenido las garantías de seguridad necesarias para la navegación en la zona.

Esta hoja de ruta contemplaba, entre otras, la comunicación individual con los buques para coordinar de manera gradual su salida de Ormuz a través de dos rutas alternativas como corredores marítimos seguros, a fin de evitar posibles peligros a la hora de salir del estrecho, como zonas minadas.

Irán cometió el ataque contra un carguero en el estrecho de Ormuz, según el Wall Srteet Journal

Irán fue el autor de un ataque este jueves contra un carguero con bandera de Singapur en el estrecho de Ormuz sin dejar víctimas, informó The Wall Street Journal, después de que la República Islámica acordara con EEUU la reapertura de la estratégica vía como parte de las negociaciones de paz.

La atribución del ataque a Teherán por el medio estadounidense, que cita a dos altos funcionarios del Gobierno de Washington, tiene lugar después de que la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) anunciara que un buque fue alcanzado por un "proyectil desconocido" en ese paso marítimo, junto a las costas de Omán.

El rotativo indicó que la Guardia Revolucionaria iraní disparó y dañó el puente de mando del navío, horas después de advertir a los barcos que no navegaran a través del estrecho por rutas que no hubieran sido autorizadas por el país persa.

El incidente habría sucedido a 7,5 millas náuticas al sureste de Dahit, en Omán, de acuerdo con la Agencia británica, que advirtió a los buques que circulen con precaución y notifiquen cualquier actividad sospechosa en la vía, por donde pasa el 20 % del crudo global.

Según la UKMTO, este sería el primer ataque registrado en la zona en 8 días y también el primero desde que Estados Unidos e Irán firmasen un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y reabrir el tráfico en Ormuz, en lo que negocian un acuerdo final que aborde el programa nuclear iraní.

Como parte de ese memorando, Irán se comprometió a garantizar el paso seguro de los buques comerciales a cambio del levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos y costas.

Dentro de este marco, Washington también suspendió por 60 días las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní y permitió a Teherán vender su crudo en dólares por primera vez en décadas.

Este martes, la Organización Marítima Internacional (OMI) informó a las navieras que había recibido las garantías de seguridad necesarias para poner en marcha su plan de evacuación para 11.000 marineros que continúan varados en la zona.

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