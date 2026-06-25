Terremoto en Venezuela, en directo | Trump ofrece ayuda tras un doble seísmo que deja "un número devastador de fallecidos"

Al menos 32 personas han muerto y más de 700 heridos han resultado heriodas en Venezuela, por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde del miércoles. "Tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados", declaró la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.