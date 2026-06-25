Seísmo devastador
Trump y toda América Latina se moviliza en ayuda de las víctimas del terremoto en Venezuela
Mandatarios de todo el continente relegan las diferencias ideológicas y muestran su disposición a enviar ayuda al pueblo venezolano
El devastador terremoto que ha sacudido Venezuela este jueves ha desatado una ola de solidaridad en todo el continente americano, que se ha movilizado en ayuda de las víctimas sin distinción de ideologías ni colores políticos. "¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!", ha clamado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó en medio del desastre venezolano el carácter tutelar de las relaciones bilaterales desde el 3 de enero pasado. Todos los mandatarios latinoamericanos han
"Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de enorme magnitud y han dejado un saldo devastador de muertos", describió Trump en su red Truth Social. El magnate republicano prometió que Washington actuará con "rapidez" a través de todas las agencias de Gobierno. "Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos". Trump reconoció las enormes dificultades que tiene Venezuela a partir del seísmo. "¡Los primeros informes no son buenos!", pero expresó su confianza en el Gobierno provisional que encabeza Delcy Rodríguez. " Son nuestra gente".
Previamente se habían pronunciado en la misma dirección el subsecretario interino de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, Jeremy Lewin, y el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau. También tomó la palabra el secretario de Energía, Chris Wright, quien no solo había visitado Venezuela meses atrás: también se reunió con Delcy Rodríguez en el marco del plan norteamericano de volver a acoplar la industria petrolera del país sudamericano a sus intereses económicos y geopolíticos.
Después de ese encuentro, representado en imágenes de alto contenido simbólico, EEUU levantó las sanciones de la "presidenta encargada" y del Banco Central de Venezuela. A la par, la Asamblea Nacional emitió una nueva luz favorable al tipo de vínculo establecido tras la captura de Nicolás Maduro y aprobó una nueva ley de Minería. Estados Unidos y Venezuela restablecieron formalmente sus relaciones en marzo y tuvieron recientemente su primera colaboración operativa en la eliminación del líder del grupo delincuencial el Tren de Aragua, el "Niño Rodríguez".
Solidaridad de América Latina
En cuanto se ha conocido la tragedia, líderes de numerosos países de América Latina han anunciado su disposición a enviar ayuda humanitaria a Venezuela. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha ordenado facilitar "toda la ayuda necesaria", como personal especializado en rescate y sanitarios. Su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula de Silva, ha solicitado que se "evalúe" la situación y "las medidas de asistencia que Brasil puede adoptar".
Los mandatarios de derecha ha subrayado que, pese a las diferencias políticas con las autoridades venezolanas, el país tendrá toda la colaboración posible. "Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Javier Milei extiende su mano de solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", ha afirmado en una nota la Presidencia de Argentina.
En esta línea, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha asegurado que su país "responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario". El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha concretado que "300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas".
A los mensajes de apoyo se ha sumado el presidente de Chile, José Antonio Kast, se ha puesto "a disposición del gobierno venezolano para coordinar el envío de ayuda humanitaria y colaborar con equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto". "Chile y Venezuela unidos para enfrentar esta tragedia", ha remarcado. Por su parte, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ha confirmado el envío de equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias.
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