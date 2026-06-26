Tragedia en América Latina
El antes y el después de La Guaira, la 'zona cero' del doble terremoto que ha arrasado Venezuela
La Guaira, la zona con mayor número de heridos y fallecidos, fue declarada el jueves zona de desastre
Inés Sánchez
El estado costero de La Guaira, ubicado a menos de 30 kilómetros de Caracas, es la 'zona cero' del "desastre" ocurrido en Venezuela tras los dos terremotos de magnitudes superiores a 7 y que hasta el momento dejan más de 900 muertos, 3.000 heridos y 50.000 desaparecidos.
Es el estado "más golpeado" y donde se vive una "verdadera tragedia", según ha afirmado la cónsul de Venezuela en Canarias, María Elizabeth Seijo, quien reconoce que ha dejado un centenar de edificios derrumbados, más de 2.700 familias afectadas y prácticamente ninguna vivienda en condiciones de habitabilidad.
La Guaira fue declarado el jueves zona de desastre por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Es la zona con mayor número de heridos y fallecidos, una cifra que se ha visto ampliada porque se produjo durante un festivo, la conmemoración de la Batalla de Carabobo, que desembocó en la independencia de España.
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