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Guerra en Oriente Próximo

Trump acusa a Irán de violar la tregua de forma "insensata" por el ataque en Ormuz

"Uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un gran y costoso buque de carga", afirma el mandatario estadounidense

Donald Trump.

Donald Trump. / EP

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EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a Irán de una violación "insensata" del alto el fuego por el ataque de ayer a un buque de carga en el estrecho de Ormuz, después de que Teherán acordara con Washington la reapertura de la vía como parte de un acuerdo marco de paz.

"La República Islámica de Irán lanzó al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz", escribió en su red, Truth Social. Según el mandatario, "uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un gran y costoso buque de carga. Se produjeron daños, pero el barco pudo continuar su travesía". Las fuerzas estadounidenses derribaron "otros tres drones", añadió. "Obviamente, se trata de una violación insensata de nuestro acuerdo de alto el fuego", advirtió.

El mensaje del líder republicano llega un día después de reportes mediáticos confirmados por funcionarios de Washington sobre la autoría iraní de un ataque el jueves contra un carguero con bandera de Singapur en el estrecho de Ormuz sin dejar víctimas.

El incidente habría sucedido a 7,5 millas náuticas al sureste de Dahit, en Omán, según la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO), que recomendó precaución a los buques en la vía, por donde pasa el 20% del crudo global.

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Según la Agencia británica, este sería el primer ataque registrado desde que Estados Unidos e Irán firmasen un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y reabrir el tráfico en Ormuz, en lo que negocian un acuerdo final que aborde el programa nuclear iraní. Como parte de ese memorando, Irán se comprometió a garantizar el paso seguro de los buques comerciales a cambio del levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos y costas.

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