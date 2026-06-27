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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos diez heridos tras un ataque aéreo de Ucrania contra instalaciones militares rusas en la ciudad de Volgogrado
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Ucrania derriba 113 drones rusos en un ataque que deja al menos nueve heridos en Zaporiyia
La Fuerza Aérea de Ucrania derribó en la noche del viernes a este sábado 113 drones en un ataque nocturno ruso que dejó sólo en la ciudad de Zaporiyia, en el este ucraniano, nueve heridos, incluidos dos niños. Según informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en su cuenta de Facebook, en Zaporiyia hubo nueve heridos por el ataque nocturno que lanzó Rusia contra el territorio ucraniano, un bombardeo en el que las fuerzas rusas emplearon 129 drones de distinto tipo, de acuerdo con el parte de la Fuerza Aérea publicado en Telegram. "Nueve personas, entre ellas dos niños, han resultado heridas a causa de los ataques aéreos nocturnos de los rusos", indicó el servicio de emergencias de Ucrania.
Al menos diez heridos en un ataque ucraniano sobre una planta militar en Volgogrado
Al menos diez personas han resultado heridas este sábado en la ciudad de Volgogrado, al suroeste de Rusia, tras un ataque aéreo perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra instalaciones militares rusas, según han informado las autoridades locales.
El gobernador de la región, Andrei Bocharov, ha confirmado el balance de heridos tras los "ataques aéreos durante la noche y la mañana" dirigidos contra la planta militar, que han producido incendios, ya extinguidos, sin producir daños en edificios residenciales. "Las fuerzas de defensa aérea del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa han repelido durante la noche y la mañana un ataque terrorista con objetivos aéreos de alta velocidad del régimen criminal de Kiev contra el territorio de la región de Volgogrado... Por el momento se tiene constancia de diez heridos", ha comunicado Bocharov en una publicación a través de sus redes sociales.
El Kremlin se mantiene abierto a esfuerzos pacificadores de Trump en Ucrania
El Kremlin reconoció hoy que Estados Unidos no es "absolutamente neutral" respecto al conflicto en Ucrania ya que todavía suministra indirectamente a Kiev gran cantidad de armas, pero aseguró que se mantiene abierto a los esfuerzos pacificadores del presidente estadounidense, Donald Trump, pese a las recientes declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio.
El SBU ucraniano sigue degradando las defensas aéreas que protegen el puente de Kerch
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) sigue degradando las defensas aéreas rusas que protegen la zona del puente estratégico de Kerch, que une la península de Crimea que Moscú se anexionó en 2014 con el territorio de la Federación Rusa, con un nuevo ataque llevado a cabo esta madrugada en el que fueron alcanzados también varios barcos de propósito militar que se encontraban en la zona.
El SBU enmarca estas nuevas acciones contra la Crimea ocupada dentro de la “operación de influencia de 40 días” que el presidente Volodímir Zelenski encargó el jueves a este servicio secreto ucraniano para obligar a los rusos a poner fin a la guerra, según palabras del propio jefe de Estado.
Rusia ataca con misiles balísticos infraestructura industrial del centro de Ucrania
Rusia ha atacado en las últimas horas infraestructuras industriales de la región de Poltava, en el centro de Ucrania, con misiles balísticos y drones, según informaron las autoridades regionales y la Fuerza Aérea ucraniana. El parte de este componente del Ejército ucraniano da cuenta del lanzamiento entre la tarde del jueves y la mañana del viernes de siete misiles balísticos, de los que tres fueron derribados y cuatro impactaron en objetivos. Las fuerzas rusas lanzaron también en ese espacio de tiempo 189 drones, de los que 174 fueron derribados y 11 impactaron en distintos lugares de Ucrania no especificados en el parte. Varios drones seguían en el aire cuando se publicó el balance.
Rusia asegura haber derribado 660 drones ucranianos en el mayor ataque nocturno de la guerra
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 660 drones ucranianos de largo alcance sobre doce regiones de Rusia, la anexionada península ucraniana de Crimea, los mares Negro y Azov, en el mayor ataque de este tipo desde el comienzo de la guerra. "Durante la noche, las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 660 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa de Rusia en MAX, la red de mensajería rusa. Se trata del mayor ataque, tras los perpetrados el 17 de mayo pasado (556), el 18 de junio (555) y el 25 de marzo (389). Se estima que la media de ataques diarios ronda los 220-223.
Zelenski anuncia una "operación de influencia" de 40 días para "obligar" a Rusia a la paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este jueves una "operación de influencia" de 40 días del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) para presionar a Moscú para poner fin a la guerra.
Zelenski anunció en sus redes sociales que se había reunido con el jefe del SBU, el mayor general Yevheni Jmara, que le informó sobre los ataques de medio y largo alcance contra objetivos en la retaguardia rusa y sobre las actividades en el frente.
"He aprobado una operación de influencia de 40 días por parte del Servicio contra el Estado agresor con el objetivo de obligarlo a poner fin a la guerra", reveló, sin dar más detalles sobre la naturaleza de la operación.
Investigan al comandante de un regimiento ucraniano por muertes de soldados y torturas
El comandante del 425.º Regimiento Separado de Asalto "Skelya" del Ejército ucraniano ha sido suspendido del servicio mientras se le investiga por su presunta responsabilidad en la muerte y tortura de varios soldados, según informó este jueves la agencia Ukrinform.
La noticia fue confirmada a este medio por la Dirección Principal de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Una investigación periodística publicada este martes reveló, de acuerdo con entrevistas con soldados y familiares, la muerte de al menos 26 reclutas en centros de entrenamiento del regimiento en los últimos seis meses, así como casos de tortura y malos tratos.
Lukashenko cuenta que se reunió con "representantes" de Zelenski y les trasladó la necesidad de entenderse
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha contado este jueves que se reunió con una delegación ucraniana en Minsk para abordar el aumento de las tensiones entre ambos países y que les trasladó la necesidad entenderse. "Si nos arrastran a la guerra, será una completamente diferente", ha dicho.
Lukashenko ha revelado que "recientemente" viajaron hasta la capital de su país "representantes" de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, a quienes afeó las últimas declaraciones de este, que parecen estar motivadas por su interés de "arrastrarles" a la guerra, ha dicho, según recoge la agencia de noticias Belta.
Un muerto en Crimea por ataque ucraniano con drones
Una persona murió este jueves en Crimea, anexionada por Moscú en 2014, debido a los ataques ucranianos con drones en la península, anunciaron las autoridades locales. Escribió en redes sociales el dirigente local, Serguéi Axiónov.
Horas antes, la empresa energética Krimenergo anunció la interrupción temporal del suministro eléctrico en toda Crimea, que sufre intensos ataques de Kiev en las últimas semanas. Los cortes se realizarán de forma selectiva y según sea necesario, señaló la empresa. Más tarde, la información fue confirmada por el jefe de Crimea, quien explicó que la medida se debe a los daños provocados por los ataques enemigos a la infraestructura energética de la península.
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