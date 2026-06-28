Irán vuelve a acusar a EE.UU. de violar el acuerdo provisional de paz tras nuevos ataques

Irán acusó este domingo a Estados Unidos de volver a violar el memorando de entendimiento firmado entre ambos países para poner fin a la guerra, tras los nuevos bombardeos estadounidenses contra instalaciones en la costa sur iraní, y reafirmó su determinación de responder militarmente a cualquier agresión.

"Estos ataques salvajes, que constituyen una violación flagrante del apartado 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, así como una violación expresa de la primera cláusula del Memorando de Entendimiento para el fin de la guerra, demuestran que el régimen estadounidense no concede el menor valor ni credibilidad a sus compromisos", denunció el Ministerio iraní de Exteriores en un comunicado.

Al condenar los ataques aéreos lanzados por el Ejército estadounidense el sábado por la noche contra varias instalaciones de monitoreo y vigilancia situadas en la costa sur del país, la cartera de Exteriores de Irán sostuvo que "el incumplimiento de los acuerdos forma parte de la naturaleza" de Washington.

Asimismo, recordó las responsabilidades del Consejo de Seguridad de la ONU y del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para preservar la paz y la seguridad internacionales y reiteró que la República Islámica defenderá "la soberanía nacional y la integridad territorial de Irán" frente a la "agresión militar de Estados Unidos", de conformidad con el artículo 51 de la Carta de la ONU.

Las nuevas acusaciones de Teherán se producen después de que Estados Unidos lanzara este sábado una segunda serie de bombardeos desde el viernes contra múltiples objetivos militares iraníes.

La última ofensiva estadounidense se produjo en respuesta a un ataque con drones atribuido a Irán contra un petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz, tras lo cual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a acusar el sábado a Teherán de violar el acuerdo de alto el fuego.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump advirtió de que Washington podría intensificar su ofensiva militar si Teherán continúa con sus ataques, hasta el punto de que la República Islámica "dejará de existir".

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Más tarde, la Guardia Revolucionaria iraní respondió al bombardeo estadounidense con el lanzamiento de drones y misiles contra objetivos en Kuwait y Baréin y advirtió de que, a partir de ahora, actuará "con mayor firmeza que antes" contra los buques que considere infractores en el estrecho de Ormuz.