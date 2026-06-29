La explosión de un paquete bomba causa tres heridos graves en Mónaco

Un paquete bomba explotó esta noche en la entrada de un inmueble en Mónaco y dejó a tres personas heridas de gravedad, informaron los medios locales.

Lionel Beffre, consejero del Gobierno para el ministro del Interior de Mónaco, detalló que las víctimas son un hombre y una mujer de entre 50 y 60 años, y un adolescente, según recogió el medio Monaco Matin.

Los dos adultos fueron trasladados a un hospital de la cercana Niza, en Francia, y el menor fue ingresado en Lenval.

La explosión se produjo alrededor de las 21.15 horas (19.15 GMT) en la entrada del edificio Sun's Palace, junto a la Plaza de los Molinos.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el paquete bomba fue depositado por un hombre que luego se dio a la fuga.