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Un terremoto de magnitud 4,2 sacude la zona devastada por el doble terremoto en Venezuela

El temblor, con una profundidad de 2,9 kilómetros, obliga a los residentes de La Guaira a evacuar sus hogares nuevamente tras los recientes seísmos

Imagen de archivo del terremoto de la semana pasada.

Imagen de archivo del terremoto de la semana pasada. / EFE

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Redacción Levante-EMV

Un sismo de magnitud 4,2 sacudió este lunes una zona en el norte de Venezuela, la misma devastada por el doble terremoto del pasado miércoles que ya causó al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas.

El temblor, que obligó a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas, tuvo una profundidad de 2,9 kilómetros y su epicentro está localizado a 10 kilómetros el este de La Guaira, una de las ciudad con mayor afectación por los dos terremotos del 24 de junio.

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