Guerra Oriente Próximo
Trump confirma una reunión en Doha con Irán para abordar el proceso de su "desnuclearización"
Las tensiones han vuelto a florecer entre ambos estados por el estrecho de Ormuz
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que mañana tendrá lugar una reunión entre representantes de su país y de Irán en Doha para abordar el programa nuclear de la República Islámica.
"Ellos (Irán) van rumbo a Catar; creo que ya salieron o están a punto de partir. Veremos cómo resulta", dijo Trump sobre la reunión en Catar, donde dijo que se discutirá acerca de la "desnuclearización" iraní.
Fuente: El Periódico
- Un terremoto de magnitud 9.0 desplaza toda una isla desde el centro de la Tierra
- Las obras tras la dana en un colegio de Alfafar sacan a la luz 1.600 metros cuadrados de amianto en los techos
- Los barrios pobres de València y l'Horta sufren un bochorno hasta cinco grados más alto que los ricos
- La Aemet activa el aviso amarillo este domingo en Valencia por tormentas con fuerte viento y riesgo de granizo
- Herminia, 76 años: una semana durmiendo en una silla de ruedas en un parque de València
- Aparatoso rescate en el río Xúquer a su paso por Antella
- Aemet mantiene el aviso amarillo en el interior de la provincia de Valencia: 20 l/m2 en una hora amenazan con descargar hoy
- El mapa de la pobreza en la Comunitat Valenciana: estas son las comarcas con más población en riesgo de exclusión