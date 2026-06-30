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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

"No habrá ninguna negociación, en ningún nivel, con la parte estadounidense", afirma el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei

Palestinos trasladan el cuerpo de un muerto por un bombardeo israelí.

Palestinos trasladan el cuerpo de un muerto por un bombardeo israelí. / EP

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán descartó de nuevo que vaya a mantener conversaciones con Estados Unidos en Doha este martes y aseguró que su delegación viajará a Catar con el "único objetivo" de abordar la liberación de los activos iraníes bloqueados, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que ambas partes se reunirían para tratar el programa nuclear de Teherán. "No habrá ninguna negociación, en ningún nivel, con la parte estadounidense", afirmó a última hora del lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, quien añadió que el viaje de representantes estadounidenses a Doha "no tiene relación con el viaje de la delegación iraní", según informó la agencia IRNA.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

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