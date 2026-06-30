Netanyahu visita el sur del Líbano: "Mientras Hezbolá esté aquí, nos quedaremos"

El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, ha realizado este martes una visita por la zona ocupada por sus tropas en el sur del Líbano. "Lo principal que hemos hecho, y esto es lo que están haciendo aquí, es crear zonas de amortiguación, zonas de seguridad, no de nuestro lado de la frontera, sino del suyo", ha dicho dirigiéndose a sus soldados, a los que ha animado a responder a cualquier ataque sin dudar. Tras el anuncio de la renovación del alto el fuego a principios de mes entre ambos países mediterráneos y el nuevo acuerdo de este fin de semana, el líder israelí insiste desde el lugar ocupado que sus tropas no se retirarán.

"Todo lo que estaba en la superficie y bajo tierra y que les servía para atacarnos —rutas de infiltración, túneles terroristas, aldeas terroristas— va a ser destruido, esa es la directiva: no dejar nada atrás", ha subrayado, junto al ministro de Defensa, Israel Katz, y el subjefe del Estado Mayor del Ejército, Tamir Yadai. En su visita, ha anunciado que las tropas han "eliminado a 9.000 terroristas, cientos de ellos en las semanas recientes". Netanyahu también ha anunciado que las zonas controladas por el Ejército israelí representan "un cambio de perspectiva", poniendo el ejemplo de lo realizado en Gaza. "Significa que no permitimos que un ejército terrorista se instale en nuestra frontera: los expulsamos y destruimos todo lo que, en esencia, les servía como medio para atacarnos", ha añadido.

Zonas piloto para el Ejército libanés

Netanyahu ha repetido el mensaje que lleva meses propagando: "Insistimos en que no abandonaremos el sur del Líbano hasta que la amenaza sea neutralizada; mientras Hezbolá esté aquí, armado y amenazándonos, nos quedaremos". Este fin de semana concluyeron varias jornadas de negociaciones entre las delegaciones de Israel y el Líbano en Washington, que culminaron con un acuerdo. Según el texto publicado por el Departamento de Estado estadounidense el sábado, las fuerzas israelíes sólo se retirarían de las zonas del sur del Líbano después de que el Ejército libanés logre desarmar a Hezbolá y desmantelar su infraestructura, algo prácticamente imposible para las fuerzas armadas libanesas que cuentan con muy pocos recursos y menor capacidad de acción que la propia milicia.

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Beirut y Tel Aviv acordaron la creación de dos zonas piloto en la región meridional del país. En ellas las tropas libanesas asumirán la "responsabilidad de seguridad plena y efectiva", permitiendo el regreso de los residentes desplazados, los esfuerzos de reconstrucción con apoyo internacional y la creación de futuras zonas piloto similares. El acuerdo ha sido ampliamente criticado en el Líbano por todo el espectro político, porque es visto como una entrega casi total del país a las voluntades de Israel. Pese a establecer que Tel Aviv "no tiene ambiciones territoriales en el Líbano", el acuerdo recoge su derecho a la autodefensa que las autoridades israelíes han utilizado de forma recurrente para garantizar la continuación de los ataques contra el país de los cedros.