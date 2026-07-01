Guerra en Oriente Medio
Representantes de EEUU e Irán mantienen conversaciones indirectas en Doha
Los enviados estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, no participan en los contactos
Redacción
Delegados de Estados Unidos e Irán sostenían este miércoles conversaciones técnicas indirectas sobre su acuerdo para terminar con la guerra en Oriente Medio, dijo a la AFP un diplomático informado sobre las discusiones. La misma fuente añadió que las conversaciones estaban en marcha, y que los enviados estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, no participan en los contactos. Las conversaciones se centran en "el memorando de entendimiento que se basa en los avances logrados en la cumbre del lago Lucerna", en Suiza, indicó el diplomático.
Washington y Teherán han dicho que enviarán funcionarios para los encuentros en Qatar. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que las conversaciones indirectas en Doha avanzan "muy bien". "La desnuclearización de Irán avanza bien. Han tenido reuniones muy buenas y ya veremos", dijo Trump a periodistas mientras se preparaba para abordar su nuevo avión Air Force One, regalado por Qatar. "Los golpeamos muy fuerte" pero las negociaciones avanzan "muy bien", reiteró.
El martes, Witkoff y Kushner se reunieron en Doha con el primer ministro catarí, que también es jefe de la diplomacia, Mohamed bin Abdulrahman al Thani. En ese encuentro, conversaron sobre "las negociaciones en curso entre Estados Unidos e Irán", así como la situación en el Líbano, según la cancillería emiratí.
El memorando
El protocolo de acuerdo contempla un alto el fuego de 60 días en la guerra iniciada con los bombardeos de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, la reapertura del estrecho de Ormuz y un plazo para alcanzar un acuerdo sobre el fin de la guerra y el programa nuclear iraní.
El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, confirmó que la delegación estaría encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi.
Pero agregó que la delegación "no tiene previsto sostener negociaciones con la parte estadounidense a ningún nivel los próximos días".
Fuente: El Periódico
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