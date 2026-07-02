En Ludwigslust
Más de 30 heridos en un incendio en un hospital de Alemania
Las llamas, que han comenzado a las 4.28 horas de la madrugada, han obligado a evacuar del edificio a pacientes y personal del hospita
EP
Más de una treintena personas han resultado heridas en un incendio ocurrido la madrugada del jueves en un hospital en la localidad de Ludwigslust, en el norte de Alemania, según ha informado la Policía.
El fuego, desatado en la estructura del techo del centro sanitario, ha provocado lesiones a hasta 34 personas, ha precisado el cuerpo policial que, con todo, no ha podido proporcionar hasta el momento detalles sobre la gravedad de las mismas. Sin embargo, un portavoz de los uniformados ha indicado que uno de los afectados estaba siendo reanimado.
Las llamas, que han comenzado a las 4.28 horas de la madrugada, han obligado a evacuar del edificio a pacientes y personal del hospital, aunque las autoridades han advertido que la situación es muy cambiante y que no se conocen con exactitud las cifras de evacuados.
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