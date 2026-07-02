Tribunales
La Justicia europea confirma una multa récord de 4.125 millones a Google
Es la sanción más alta de la historia de la Unión Europea en un caso antimonopolio
EFE
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló este jueves la multa de 4.125 millones de euros impuesta a la multinacional Google por abuso de posición dominante a través de su sistema operativo Android, la más alta en la historia de la UE en un caso antimonopolio.
En su sentencia, el TJUE desestima el recurso impuesto por Google y su matriz, Alphabet, y confirma que la tecnológica impuso restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos Android para consolidar la posición dominante de su propio buscador, Google Search, y de su propio navegador, Chrome.
La Corte de Luxemburgo da carpetazo así a un caso que supera los diez años, puesto que la Comisión Europea abrió la investigación correspondiente en 2015 y anunció la multa, entonces de 4.343 millones de euros, tres años después, en 2018.
Fuente: El Periódico
- Desalojadas 30 personas en la Universitat Politècnica por un incendio
- La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano
- Las seis nuevas banderas negras del litoral valenciano: estas son las playas y espacios naturales señalados
- Rod Stewart convierte el Roig Arena en el pub más grande de València
- Paco Roig, Pedro Cortés, Juan Bautista Soler, Intercity, azulejeros de Castelló... los mayores morosos a Hacienda en la Comunitat Valenciana
- El pueblo menos habitado de Valencia 'se abre al mundo' con un nuevo mirador y dos viviendas para alquiler social
- Se lleva sin permiso a su bebé del Port de Sagunt y acaba detenido en Huesca
- Los destinos de la Comunitat Valenciana del Imserso 26-27: dónde se puede viajar y precios