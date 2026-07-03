Los hutíes elevan la tensión y amenazan con golpear intereses vitales de Arabia Saudí

Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen amenazaron este viernes con atacar los "intereses vitales" de Arabia Saudí, incluidos sus aeropuertos, si la coalición militar liderada por ese país sigue imponiendo restricciones sobre el espacio aéreo de las zonas controladas por los insurgentes yemeníes, respaldados por Irán.

Según un comunicado del portavoz militar yemení, Yehya Sarea, esta amenaza se produce después de que cazas saudíes "intentaron impedir" hoy "sin éxito" que un avión civil iraní aterrice en el aeropuerto de Saná para trasladar a una delegación iraní para asistir a los actos fúnebres por el líder supremo de Irán Ali Jameneí.

"Advertimos al enemigo criminal saudí que no repita ningún intento de violar nuestro espacio aéreo ni de lanzar ninguna agresión contra nuestro país. Tales acciones recibirán una respuesta contundente dirigida contra sus aeropuertos e intereses vitales en tierra y mar", advirtió Sarea en la nota.

Este viernes por la mañana, según explicó, "aviones de combate enemigos saudíes violaron el espacio aéreo de las provincias yemeníes como parte de su intento de impedir que un avión civil iraní que transportaba a más de 200 ciudadanos varados, heridos y enfermos aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Saná".

Detalló que "su intento fracasó, ya que las fuerzas armadas yemeníes (como se autodefinen los hutíes) respondieron con varios misiles de defensa aérea y (los cazas saudíes) se vieron obligados a abandonar el espacio aéreo".

La amenaza de los hutíes se produce después de su portavoz, el canal de televisión Al Masira, anunciara que un avión de la compañía iraní Mahan Air trasladó este viernes a una delegación del Gobierno hutí a Irán para asistir a las ceremonias fúnebres de Jameneí, asesinado por EEUU e Israel al inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero.

Según señaló, el avión iraní llegó a Saná con 200 pacientes y otros viajeros varados en el extranjero, antes de partir con más de 200 pasajeros y la delegación hutí con destino a Teherán.

Los vuelos comerciales desde y al aeropuerto de Saná están prácticamente suspendidos debido a restricciones impuestas sobre el espacio aéreo yemení desde 2015 por una coalición militar liderada por Arabia Saudí, que respalda al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

"Recalcamos la necesidad de poner fin al bloqueo (...) y apreciamos profundamente la iniciativa de la República Islámica de Irán para romper el bloqueo y transportar a los enfermos, los varados y la delegación oficial y popular para participar en el funeral", añadió Sarea.

También afirmó que "los vuelos entre Saná y Teherán continuarán para romper el bloqueo y aliviar el sufrimiento de nuestro querido y oprimido pueblo yemení, sin importar cuáles sean los resultados y las repercusiones".

La coalición militar liderada por Arabia Saudí, país que no ha reaccionado de momento a las amenazas hutíes, ha afirmado en varias ocasiones que sus restricciones aéreas sobre Yemen son necesarias para impedir que las armas lleguen a los hutíes.

Los vuelos comerciales desde y al aeropuerto de Saná se reanudaron de forma limitada en 2022, si bien el servicio sigue restringido a un número reducido de destinos.

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Los rebeldes yemeníes se alzaron en armas en 2014 contra el Gobierno internacionalmente reconocido, y desde entonces controlan gran parte del noroeste del Yemen, incluida la capital.