Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania asegura haber eliminado casi el 43% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia

Ucrania aseguró este sábado que ha eliminado con sus ataques de largo alcance contra territorio ruso para mermar la maquinaria bélica del Kremlin casi el 43 % de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia.

El Estado Mayor General de Ucrania indicó en un mensaje de Telegram que los ataques han conseguido paralizar un "récord" de capacidades petroleras rusas.

"Como resultado de los ataques, ha quedado fuera de servicio el 42,74 % de la capacidad total proyectada de refinación de petróleo de Rusia", sostuvo.