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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos once muertos y más de cuarenta heridos en un nuevo gran ataque ruso a Kiev
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Kiev decreta este martes como día de luto en recuerdo de las víctimas del "ataque masivo" lanzado por Rusia
Las autoridades de la capital de Ucrania, Kiev, han declarado el martes 7 de julio como un día de luto en recuerdo de las víctimas del "ataque masivo" lanzado por Rusia contra la ciudad durante las últimas horas, que deja al menos once muertos y cerca de 60 heridos, según el último balance oficial.
El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha resaltado que la decisión ha sido aprobada para celebrar un día "en recuerdo de las víctimas del ataque enemigo más masivo contra la capital", según un mensaje publicado a través de redes sociales.
Dos civiles rusos mueren tras ataques ucranianos en Bélgorod y la anexionada Crimea
Al menos dos civiles rusos murieron este lunes tras ataques ucranianos con drones de corto y largo alcance, según informaron las autoridades de la región fronteriza de Bélgorod y de la anexionada Crimea.
"Recibimos la información de los servicios de emergencias que esta noche un dron FPV ucraniano (de corto alcance) atacó un automóvil en la localidad de Dunaika. El conductor murió en el lugar de los hechos a consecuencia de las heridas recibidas", indicaron las autoridades de Bélgorod en MAX.
Zelenski lamenta "el insuficiente suministro de interceptores" tras el "ataque masivo" de Rusia contra Kiev
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha lamentado este lunes "el insuficiente suministro de interceptores" al país tras el nuevo "ataque masivo" lanzado pro el Ejército de Rusia contra la capital ucraniana, Kiev, que ha dejado hasta el momento al menos once muertos y más de 60 heridos, según el último facilitado por las autoridades.
"Nuestros guerreros lo hicieron bien hoy a la hora e interceptar drones y misiles de crucero, pero lamentablemente no en el caso de los misiles balísticos rusos", ha dicho el mandatario ucraniano a través de un mensaje en redes sociales. "El motivo es el insuficiente suministro de misiles interceptores", ha sostenido.
5 muertos en Járkov y Jersón
Ataques rusos mataron en las últimas horas a tres personas en Járkov y a otras dos en Jersón, dos de las regiones ucranianas ocupadas parcialmente por Rusia que están sometidas a constantes ataques con drones, artillería y en ocasiones misiles. Según informó en su cuenta de Telegram el gobernador de Járkov, Oleg Siniégubov, dos hombres de 35 y 42 años murieron en la localidad de Bogódujiv y un joven de 19 perdió la vida en la ciudad de Izium debido a los ataques rusos.
Gran ataque sobre Kiev
Al menos once personas murieron la madrugada de este lunes y otras 46 resultaron heridas en otro gran ataque ruso contra Kiev, según un balance provisional publicado por el Servicio de Emergencias de Ucrania, cuyos efectivos siguen buscando víctimas entre los escombros de algunos de los edificios alcanzados por el bombardeo. Lea aquí la noticia completa.
Zelenski asegura que en "meses" habrá condiciones para una paz digna "por la fuerza o por la diplomacia"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este domingo que en cuestión de "meses" se conseguirán las condiciones para una paz digna, ya sea "por la fuerza" o bien a través de la diplomacia y ha recordado las diversas propuestas planteadas por Kiev. "Ucrania ha planteado ya todas las propuestas, todas las opciones diplomáticas y esperamos que en los próximos meses se acerquen las condiciones para una paz digna ya sea por la fuerza o por la diplomacia (...). Tenemos que poner fin a esta guerra con dignidad y con una paz real", ha afirmado Zelenski en su habitual mensaje vespertino diario. Por último, Zelenski ha agradecido la ayuda recibida por Ucrania y ha recordado que este domingo se celebra el Día de la Armada ucraniana. "Gracias chicos por defender a Ucrania". "¡Gloria a Ucrania!", ha concluido como hace recurrentemente.
El Kremlin asegura que los ataques de Kiev no se dirigen contra infraestructura militar sino civil
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó en una entrevista emitida este domingo que los ataques ucranianos se dirijan contra infraestructura relacionada con la industria militar rusa, sino civil, en medio de una crisis de abastecimiento de combustible en el país provocada por los constantes ataques ucranianos.
"Las acciones del régimen de Kiev son de naturaleza terrorista, y el régimen está atacando nuestras instalaciones del sector energético, infraestructuras civiles que, de hecho, no tienen nada que ver con la estructura militar ni la industria de defensa", declaró Peskov en una entrevista con el medio Vesti.
El portavoz del presidente ruso, Vladímir Putin, se quejó así de que ello "es una evidente manifestación de los actos terroristas" de Ucrania, que ataca contra el interior de Rusia "porque la dinámica en el frente empeora inexorablemente cada día".
Ucrania asegura haber atacado un aeródromo de base militar rusa en la ocupada Crimea
Ucrania aseguró este domingo que ha atacado con éxito la pasada noche el aeródromo de Gvardéiskoye de una de las principales bases aéreas de Rusia en la ocupada península de Crimea.
El Estado Mayor General de Ucrania informó en su canal de Telegram de que la magnitud de los daños aún se está evaluando, pero destacó que el aeródromo se utiliza para albergar aeronaves de aviación táctica-operacional y naval, apoyar misiones de combate, así como para tareas logísticas y de mantenimiento técnico de la aviación.
También fueron alcanzados, según la misma fuente, los puentes de carretera sobre el río Hruzkyi Yalanchyk y el río Kalmius, en la provincia oriental de Donetsk.
Zelenski hablará con Trump en cumbre de OTAN sobre renovado intento de mediación de EE.UU.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, considera que existe una "posibilidad real" de poner fin a la guerra rusa y que para ello la determinación de EE.UU. es decisiva, por lo que abordará con el presidente Donald Trump en la cumbre de la OTAN en Ankara de un eventual renovado intento de mediación de Washington.
En una llamada telefónica entre ambos mandatarios la víspera, que Zelenski calificó de "muy buena", el presidente ucraniano explicó a Trump la actual situación en el frente de batalla tras negar que la estratégica ciudad de Kostiantínivka, en el este del país invadido, haya sido tomada por Rusia como había afirmado el viernes el Kremlin.
Tanto Zelenski como sus socios europeos consideran que la situación de Ucrania en el frente y con los ataques de largo alcance contra territorio ruso para mermar la maquinaria bélica de Moscú es mejora que nunca, por lo que Kiev se sentaría a la mesa de negociación desde una posición de fuerza.
Al menos un muerto y dos heridos en un ataque atribuido a las fuerzas ucranianas en Crimea
Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas, una de ellas en estado grave, a causa de un ataque que las autoridades prorrusas de Crimea han atribuido este domingo a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el norte de la península.
El gobernador de Crimea, Serguei Aksionov, ha confirmado el balance de víctimas a través de un mensaje difundido en su canal oficial de Telegram, en el que ha señalado que el incidente se ha producido como consecuencia de otra agresión del Ejército "enemigo".
Posteriormente, Aksiónov ha publicado un comunicado en el que ha indicado que, "en el norte de Crimea, como resultado de un nuevo ataque enemigo, una persona ha muerto" y "otras dos han resultado heridas, una de ellas en estado grave".
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