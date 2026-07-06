Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Kiev decreta este martes como día de luto en recuerdo de las víctimas del "ataque masivo" lanzado por Rusia

Las autoridades de la capital de Ucrania, Kiev, han declarado el martes 7 de julio como un día de luto en recuerdo de las víctimas del "ataque masivo" lanzado por Rusia contra la ciudad durante las últimas horas, que deja al menos once muertos y cerca de 60 heridos, según el último balance oficial.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha resaltado que la decisión ha sido aprobada para celebrar un día "en recuerdo de las víctimas del ataque enemigo más masivo contra la capital", según un mensaje publicado a través de redes sociales.