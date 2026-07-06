Más misiles, más soldados y más euros: Europa afronta en la cumbre de Ankara el reto de una OTAN más europea

Estos días previos a la cumbre de la OTAN en Ankara, después de que Donald Trump haya reiterado su deseo de retirar tropas norteamericanas de Europa, los ejecutivos de la alianza no hablan de desafección de Washington, sino de "redistribución de la carga".

Ese proceso, el de Europa asumiendo más esfuerzo inversor, industrial y humano en su defensa, enmarca la nueva era en la que entra la OTAN. Se prevé que en Ankara, el 7 y 8 de julio, se consolide una mayor europeización de la alianza, pero "costará tiempo y dinero que Europa asuma su parte tras siete decenios descansando a la sombra de Estados Unidos --calcula un alto ejecutivo civil de Defensa-- y todo el mundo lo sabe, también los que disimulan suscribiendo un compromiso del 5% del PIB que saben que no van a cumplir".

Al nacimiento de una OTAN más europea no solo lo jalona el nuevo reparto del esfuerzo que Trump promueve a empujones; también lo marcan preguntas descarnadas que emergen ante los aliados europeos. Una de ellas la verbalizó hace dos semanas en Toledo, en el Seminario Internacional de Seguridad y Defensa, el general de Brigada Víctor Bados: "Aquel soldado que murió en la playa de Omaha… ¿moriría hoy en Tallín?". El director del Instituto Español de Estudios Estratégicos agrandó el brochazo, pasando del recuerdo de la Segunda Guerra Mundial a la distopía: "¿De verdad Estados Unidos va a desencadenar una respuesta nuclear si es atacada nuclearmente Riga?".

Cuestión de disuasión

En ocasiones el almirante Juan Francisco Martínez Núñez, secretario general de Política de Defensa (SEGENPOL), se pregunta si Putin se habría animado a invadir Ucrania si, hace seis años, no hubiera oído aquello de que la OTAN tenía el encefalograma plano.

Un "if" geoestratégico: ¿Se habría animado Putin a invadir Ucrania si no hbiera escuchado hace seis años que la OTAN tenía el encefalograma plano? En la foto, el presidente ruso en el Kremlin. / Alexander Kazakov Pool Sputnik

En el encuentro de Ankara, Defensa planteará "que seamos capaces de centrarnos en lo esencial: discutir dentro, sí, pero irradiar unidad fuera", dijo el 24 de junio el SEGENPOL en el encuentro de Toledo, convocado por la Asociación de Periodistas Europeos. Es que "la disuasión se construye mostrando unidad antes de que lleguen los problemas".

Algunos intentos de unidad europea de defensa han quebrado, como el plan de caza europeo de sexta generación. Para los militares es mal síntoma, pues se aproxima un desafío industrial que acabaría en enorme dispendio para Europa si sus gobiernos no consiguen aliarse en economías de escala, como la que en vano han pretendido Francia, España y Alemania con el caza del FCAS.

El pedido de Europa

Sin contar las carencias europeas en defensa espacial, inteligencia artificial y sistemas de mando y control, los militares consultados anotan un albarán convencional con más aviones, más misiles, más drones y más soldados adscritos a la defensa de Europa.

Cazas europeos y norteamericanos en formación sobre aguas griegas en el ejercicio Ramstein Flag 24 de la OTAN. / OTAN - Michael Linennen

Redistribuir el peso de la defensa implica una fuerza aérea más robusta, pero hay un cuello de botella. Tres cazas F-35 americanos comprados por Polonia han sido la última incorporación europea, en junio. Noruega tiene completa su flota con 52 de esos aviones, pero otros países sufren retrasos. Reino Unido planea tener 138 unidades, pero ha recibido 47. Italia, de 115, cuenta con cuatro decenas. Bélgica, de 34 tiene 11. Alemania, de 35 que quiere, no ha recibido aún ninguno. Chequia, Rumanía y Grecia están en cola.

Hay más de 200 cazas F-35 en los pedidos europeos, pero EEUU se plantea contar con 1.700, y es cliente preferente de la aeronáutica Lockheed Martin, que fabrica ese avión furtivo.

España, con la incorporación de 45 nuevos cazas del programa Halcón, dispondrá de una de las flotas europeas más grandes de Eurofighter… pero no ha resuelto aún su plan para el caza de sexta generación ni para aviones embarcables.

España potencia su fuerza aérea con 45 nuevos cazas Eurofighter, pero tiene aún por resolver su apuesta para la sexta generación de aviones de combate. En la foto, un Eurofighter del Ala 11 del Ejército dle Aire, en vuelo sobre la provincia de Sevilla. / EA - Ala 11

El de los misiles es un cálculo más complejo. EEUU planea retirar soldados de Europa, pero no dejar al continente fuera de su paraguas nuclear. Descontado eso, el ala europea de la OTAN se enfrenta a la realidad de que la Federación Rusa puede fabricar 700 misiles balísticos Iskander al año y al menos un centenar de cohetes Kinzhal, estos con 2.000 kilómetros de alcance. La producción anual europea de misiles balísticos todavía se cuenta hoy por decenas, no por cientos.

En materia de misiles de crucero, una estimación --los arsenales son secretos, y no hay cifras seguras-- de la inteligencia ucraniana cifra en entre 1.500 y 3.000 el estoc ruso. Europa occidental contaría con una cantidad similar, si bien con alta dependencia de los tomahawks americanos.

Europa busca autonomía estratégica en el campo de los misiles, motivo de tensión industrial con EEUU. Hace un matiz Carmen Romero, directora de Política de Seguridad de la OTAN: "Nos gusta más hablar de 'responsabilidad estratégica' que de autonomía estratégica". Esta ejecutiva española de la alianza suele recordar a sus interlocutores que "Madrid está a cinco minutos de los misiles supersónicos rusos; Rusia no es una amenaza lejana".

Soldados de la 65t Brigada Mecanizada del ejército ucraniano equipan un dron terrestre de ataque en la región de Zaporiya, en marzo de 2025. / 65 Brigada Mecanizada Ucrania

Moscú, por experiencia de guerra, sabe mucho de drones. 700 lanzó en el último gran bombardeo sobre Kiev. Una Europa unida tiene más capacidad naval que su vecino del Este, pero no tiene esa superioridad robótica. Rusia, en pleno esfuerzo de guerra, se plantea fabricar ocho millones de drones de diverso tipo.

Y en materia de soldados… Los miembros europeos de la OTAN reúnen 1,5 millones; superan los 1,2 millones de militares rusos en activo. "Sí, en Europa tenemos muchos soldados, pero repartidos en 30 países diferentes. Eso significa 30 ministerios de defensa, 30 cadenas logísticas y administrativas... Y hace que no sean tantos los soldados realmente preparados para combatir", matiza a este diario el coronel José Luis Calvo, que ha dirigido el Área de Estudios de la Secretaría General de Política de Defensa.

Para este experto, la necesidad de reforzar reservas en Europa es una de las lecciones de la guerra de Ucrania, y "en España tenemos 10.000 reservistas, y muchos apenas tienen instrucción de combate...".

Un "imperativo estratégico"

Una nueva OTAN más equilibrada entre sus dos orillas es, para el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, una necesidad ineludible. "Europa no solo puede, tiene, el imperativo estratégico de consolidar sus recursos para defender a sus Estados miembros", enfatizó el 24 de junio en Toledo.

Anótese el concepto: imperativo estratégico. Describe la encrucijada a la que llega la alianza, sobre la base de que "ningún país hoy puede garantizar su seguridad de forma aislada".

Felipe VI, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (en el centro) y el jefe del Estado Mayor del Aire, Francisco Braco (a la derecha), en una demostración tecnológica en la base aérea de Albacete en marzo pasado. / EA - Ala 14

Para el JEMAD el aumento de las capacidades militares de Europa puede suponer "una auténtica revolución de sus sociedades y de su economía". Pero la Europa del imperativo estratégico quizá no tenga que hacer un esfuerzo económico descomunal. El 5% del PIB que exigió Trump en la última cumbre, en Bruselas, "es una barbaridad; casi nadie va a llegar a eso --dice Calvo--; podríamos gastar cómodamente en torno a un 2% y, con la debida integración de capacidades, tendríamos unas fuerzas muy potentes, mucho más que las rusas".

Para este experto, "la clave es no ir dando bandazos, explicar que la defensa es importante y requiere un gasto razonable, y acelerar la integración de capacidades europeas". Implica una factura de la que se habla poco en una UE que tiene próximos varios comicios generales. "No creo que nuestro Estado del bienestar esté en peligro por la defensa. A no ser que llegue a la guerra, claro", cree José Luis Calvo.

Como dijo el almirante Juan Rodríguez Garat, exjefe de la Flota, en el Foro sobre Paz y Seguridad de EL PERIÓDICO en Barcelona el pasado 28 de mayo, "se trata de que la sociedad civil asuma su papel y deje de creerse mera espectadora de la defensa".

A Europa podría servirle de poco todo el armamento y la tecnología sin una "identidad cohesiva que está por construir". De nuevo, palabras de Bados: sin identidad europea, "¿qué familia querría que su hijo vaya a combatir a los bosques de Kupiansk?".