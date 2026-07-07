Australia fue pionera en prohibir el acceso de los menores a las redes sociales: los fallos en su aplicación son una advertencia para España

El pasado diciembre, Australia sentó un importante precedente al convertirse en el primer país del mundo en prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Sin embargo, la aplicación de su ley está fallando.

Un reciente estudio, adelantado por Reuters, revela que las plataformas no están identificando adecuadamente a los usuarios jóvenes a los que deberían vetar el uso de sus servicios, un problema que hace que la pionera prohibición sea ineficaz.

Los errores en la puesta en práctica de estas restricciones manda un mensaje de advertencia para otros países como España, Francia o Alemania que trabajan para adoptar legislaciones similares a la australiana. Las últimas enmiendas de PSOE y Sumar buscan endurecer aún más el acceso y vetar las redes sociales con "contenido dañino" incluso a los menores que cuenten con el permiso de sus padres. La Comisión Europea también podría anunciar su veto comunitario en septiembre.

Fallo en la estimación de edad

La ley australiana establece que espacios digitales como Instagram, TikTok, Snapchat o YouTube deben tomar "medidas razonables" para impedir que los menores de 16 años tengan cuentas. El equipo de expertos que asesoró al Gobierno recomendó adoptar una serie de controles para detectar a los internautas más jóvenes y verificar su edad mediante el uso de software.

No obstante, las plataformas están fracasando en el paso previo a la verificación: estimar la edad de las personas basándose en su actividad general en línea. Así lo desvela una investigación del mismo equipo de analistas que asesoró al Ejecutivo australiano, que descubrió que las plataformas no solicitaron ninguna prueba de edad en ninguna de las 50 cuentas que abrió tras aprobarse la prohibición.

Según ha explicado a Reuters la empresa de pruebas KJR, algunas plataformas habrían registrado el rango de edad de los usuarios y, aun así, les habrían permitido acceder a sus servicios. Algunas cuentas ficticias de menores recibieron anuncios de productos bancarios para jóvenes y a una de ellas, en X, de Elon Musk, incluso se le mostró contenido pornográfico.

Más estudios

A este estudio se le suman otros que hacen dudar de la eficacia del veto australiano. Una investigación publicada en junio por expertos de la Universidad de Newcastle detectó que más del 80% de los australianos de menos de 16 años aseguraban seguir accediendo a las redes sociales a pesar de su teórica prohibición. Su conclusión es: "aplicación limitada, cumplimiento incompleto y elusión sustancial de las restricciones en las redes sociales".

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El Comisionado de Seguridad Digital (eSafety), el organismo regulador australiano en materia de seguridad en línea, ha afirmado que "sigue confiando en que las plataformas con restricciones de edad cuentan con la tecnología y los recursos necesarios para impedir que los menores australianos de menos de 16 años tengan cuentas".