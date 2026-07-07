Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos paseo ValenciaOla de calorAviso rojo ola de calorXavi Albert Valencia BasketFestival techno SaguntMunicipios en alerta ola de calorTráfico Valencia hoy
instagramlinkedin

Tareas de rescate

Suben a 35 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

El equipo 'Start' de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ya ha desplegado su hospital de campaña

Impactantes imágenes aéreas de edificios destrozados tras los terremotos en Venezuela

Impactantes imágenes aéreas de edificios destrozados tras los terremotos en Venezuela

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El número de españoles fallecidos en los dos terremotos en Venezuela de la semana pasada ha aumentado hasta los 35 mientras que son ya 142 desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros, que centran los trabajos de los rescatistas, según los datos aportados este sábado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Además, hasta el momento, la sala de crisis del Ministerio ha atendido 1.052 llamadas relacionadas con esta catástrofe, que se suman a las 1.604 que ha atendido el consulado. Exteriores ha insistido en que todas las líneas de emergencia consular están abiertas y ha pedido a los españoles que se encuentran en Venezuela que las utilicen.

En red social 'X' la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo informa del despliegue del equipo START y añade que el objetivo es "recibir pacientes en menos de 36 horas". Se trata del equipo START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta en Emergencias, grupo médico listo para desplegarse en menos de 72 horas para auxiliar en catástrofes y crisis humanitarias), un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.

Noticias relacionadas y más

Por otro lado, empresas, entidades e instituciones se han volcado desde España para ayudar a los damnificados por los terremotos y, hasta el momento, se han recaudado más de 10 millones de euros, se han fletado varios aviones con ayuda humanitaria y se continúa con la recogida de material de primera necesidad.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una joven de unos 30 años de Dénia al arrollarla en Xàbia la barca que había alquilado con unos amigos
  2. Última hora del incendio forestal en Soneja, en directo: sigue las últimas noticias del fuego que arrasa la Serra d'Espadà
  3. ¿Cómo es la Finca Roja por dentro?
  4. Estos son los municipios con riesgo alto y medio por calor este lunes en la Comunitat Valenciana
  5. El incendio forestal de Soneja está descontrolado, entra en el parque natural de la sierra de Espadán y quema 150 hectáreas
  6. El viento y el calor extremo dificultan el control del incendio de Soneja que amenaza el Espadán
  7. Un accidente en la CV-500 entre un autobús de la EMT y un turismo obliga a corta la vía en los dos sentidos
  8. El eclipse agota los alojamientos en el norte de Valencia y Castellón con estancias a 5.000 euros

Municipis en el punt de mira de l’onada de calor: poden arribar a 44 graus este dimarts amb avís roig

Municipis en el punt de mira de l’onada de calor: poden arribar a 44 graus este dimarts amb avís roig

La policía paraliza el montaje del festival techno Blackworks en Sagunt por falta de permisos

La policía paraliza el montaje del festival techno Blackworks en Sagunt por falta de permisos

La redención de Ferran Torres en el Mundial: Una asistencia que vale como un gol

La redención de Ferran Torres en el Mundial: Una asistencia que vale como un gol

Compromís elige a Miguel Ángel Lavara, de 23 años, como candidato a la alcaldía de Burjassot para 2027

Compromís elige a Miguel Ángel Lavara, de 23 años, como candidato a la alcaldía de Burjassot para 2027

Tavernes de la Valldigna intensifica la vigilancia forestal con drones, quads y más patrullas ante el riesgo extremo de incendios

Tavernes de la Valldigna intensifica la vigilancia forestal con drones, quads y más patrullas ante el riesgo extremo de incendios

Chiva abre gratis la piscina municipal por las altas temperaturas

Chiva abre gratis la piscina municipal por las altas temperaturas

València es protegix de la calor: canons d’aigua, refugis i suspensió d’activitats

València es protegix de la calor: canons d’aigua, refugis i suspensió d’activitats
Tracking Pixel Contents