El incendio de Perpinyà no ha avanzado por los cortafuegos pero sigue sin estar controlado

El incendio en los Pirineos Orientales, que ya ha arrasado 4.900 hectáreas cerca de Perpignyà, no ha avanzado durante la noche gracias, entre otras medidas, a los contrafuegos encendidos por los bomberos. En total, 12.000 personas han sido evacuadas, informó el martes por la mañana el prefecto del departamento. El fuego, sin embargo, dista mucho de estar controlado.

Los cerca de 800 bomberos movilizados, la mayoría desde que comenzó el incendio el sábado por la noche en Trévillach, han puesto en marcha una estrategia de «fuegos tácticos», explicó Pierre Regnault de la Mothe, prefecto de los Pirineos Orientales. Esta estrategia consiste en encender contrafuegos para contener, limitar e impedir la propagación del incendio.

La maniobra ha sido eficaz en el flanco este del incendio, celebró el prefecto. Sin embargo, los bomberos no han podido aplicarla en la cabeza del fuego, que amenaza el macizo de los Aspres, debido a unas condiciones meteorológicas demasiado desfavorables: temperaturas todavía muy elevadas, una humedad extremadamente baja y un viento de dirección cambiante.

Mantener el «cerrojo» de los Aspres

Este martes se desplegarán nuevos medios aéreos, entre ellos dos aviones nacionales y seis europeos enviados como refuerzo, lo que equivale, en capacidad de descarga de agua, a cuatro hidroaviones Canadair, detalló el lunes por la noche el ministro del Interior, Laurent Nunez.

«La prioridad sigue siendo mantener el cerrojo de los Aspres para impedir que el fuego entre en ese macizo y se desarrolle allí. Los bomberos trabajarán intensamente durante toda la jornada para continuar la lucha, aunque las condiciones meteorológicas siguen siendo complicadas», declaró a primera hora del martes Pierre Regnault de la Mothe durante una rueda de prensa en Perpignyà.

El incendio ha provocado 11 heridos leves, entre ellos siete bomberos.También ha dañado numerosos edificios, entre ellos una veintena de viviendas en el municipio de Rodès, según su alcalde, Marc Bianchini. «En algunos lugares parece que hubiera caído una bomba atómica; es catastrófico», afirmó.

Paciencia

Las llamas, originadas en la localidad de Trévillach, se propagaron rápidamente el sábado y el domingo, aunque el lunes el incendio avanzó únicamente unas 300 hectáreas. Los habitantes de una veintena de municipios del macizo de los Aspres y de Ille-sur-Têt tuvieron que abandonar sus viviendas el domingo por la noche. Este martes por la mañana, el prefecto les pidió que tuvieran «un poco más de paciencia». «Pienso en todas esas personas para quienes el tiempo debe hacerse muy largo y que seguramente desean recuperar su vida normal, pero es necesario que tengan un poco más de paciencia», declaró.

El riesgo de incendio continúa siendo elevado en los Pirineos Orientales debido a las temperaturas extremas y a un fenómeno de viento seco, y seguirá así hasta finales de la semana, advirtió Charlotte Couture, responsable de apoyo en incendios de la dirección regional suroeste de Météo-France. «En este departamento hace más de un mes que no llueve en absoluto y más de dos meses que no se registran lluvias significativas», subrayó.

Contaminación

Con un perímetro de 40 kilómetros, el incendio también ha provocado un episodio de contaminación por partículas finas, según el organismo de vigilancia de la calidad del aire Atmo Occitanie, que recomienda a las personas vulnerables o sensibles evitar o reducir las actividades físicas intensas.

Los Pirineos Orientales permanecen en alerta naranja por ola de calor, con temperaturas que han alcanzado localmente los 40 °C, después de un primer episodio de calor extremo considerado histórico a finales de junio.

Noticias relacionadas

Otro incendio registrado el jueves en los Pirineos Orientales ya había obligado a evacuar a 3.000 personas en Canet-en-Roussillon y Sainte-Marie-la-Mer.