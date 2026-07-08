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Guerra comercial

Bruselas dice que protegerá sus intereses tras las amenazas de Trump a España

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / EP

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EFE

Bruselas

La Comisión Europea dijo este miércoles que "siempre garantizará que los intereses de la Unión Europea y de sus Estados miembros estén completamente protegidos", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya pedido cortar "todo el comercio" con España.

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