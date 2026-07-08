Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Trump sigue "decepcionado" con la OTAN por no ayudarle en Irán y no descarta retirar más tropas de Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha descartado la posibilidad de que su país retire más tropas de Europa tras haberse sentido "decepcionado" con los aliados de la OTAN, a los que ha reprochado no haber respaldado a Washington en su reciente actuación militar contra Irán.

"Bueno, ya lo veremos. Estoy muy decepcionado con la OTAN. Y sinceramente, si (la cumbre) no se hubiera celebrado en Turquía, donde mi amigo es un líder muy fuerte, es posible que no hubiera asistido", ha indicado en una rueda de prensa conjunta con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al ser preguntado si se plantea retirar más tropas de Europa.

Trump ha explicado que ha decidido acudir a la cumbre porque Erdogan "se ha volcado" en su organización, pero ha lamentado que los aliados "no trataron bien" a Estados Unidos durante su ofensiva en Oriente Próximo, porque antes incluso de pedir ayuda "dijeron que no estaría ahí".