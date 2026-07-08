Tareas de rescate
Suben a 36 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela
La cifra de desaparecidos se sitúa en 138, según han informado este miércoles fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores
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Redacción
Madrid
El número de españoles muertos por el doble terremoto de Venezuela se ha elevado a 36, mientras que son 138 los desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros, que centran los esfuerzos de los equipos de rescate, según ha informado este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han informado de un nuevo fallecimiento en las últimas horas hasta los 36 confirmados y han rebajado en dos el número de desaparecidos.
Exteriores recuerda que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.
Fuente: El Periódico
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