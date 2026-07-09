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CUMBRE OTAN

Sánchez recibe un revólver cargado como regalo del presidente turco Erdogan a los líderes de la OTAN

Es un obsequio realizado a los líderes que han asistido a la cumbre de la OTAN. El revólver se encuentra custodiado por el ministerio de Interior, que será el encargado de inutilizarlo para a continuación ser inventariado y almacenado, informan las mismas fuentes del Ejecutivo.

Un arma regalada por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, al presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, durante la cumbre de la OTAN en Ankara. Fotografía tomada en Vilna, Lituania, el 9 de julio de 2026. Oficina del presidente de Lituania

Un arma regalada por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, al presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, durante la cumbre de la OTAN en Ankara. Fotografía tomada en Vilna, Lituania, el 9 de julio de 2026. Oficina del presidente de Lituania / Oficina del presidente de Lituania

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Mario Saavedra

Mario Saavedra

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido un revólver cargado como regalo por parte del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, según confirman a este diario fuentes de Moncloa. Es un presente protocolario que también han recibido los otros 31 jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la OTAN que han acudido a la cumbre de la Alianza en Ankara (Turquía).

En estos momentos, el revólver se encuentra custodiado por el Ministerio del Interior, que será el encargado de inutilizarlo para, a continuación, ser inventariado y almacenado, informan las mismas fuentes del Ejecutivo.

Regalo al primer ministro belga

La noticia del regalo a Pedro Sánchez se ha conocido después de que el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, haya entregado a la Policía su revólver recibido como regalo protocolario de Erdogan (foto superior).

Erdogan ofreció un revólver personalizado con su nombre a cada líder, acompañado de munición y un permiso que autorizaba su exportación, según adelantaron la noche del miércoles varias delegaciones y ha podido confirmar Europa Press en fuentes aliadas.

Entre las personas obsequiadas también está la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuyo equipo ha indicado que la conservadora alemana "expresó su agradecimiento" a Erdogan, pero que el arma será "transportada y almacenada de manera segura" hasta que sea inutilizada, momento en que sería "donada a un museo militar".

En el caso del primer ministro belga, fuentes de su gabinete han explicado a Europa Press que De Wever no fue consciente del tipo de regalo que había recibido la delegación por parte de Erdogan hasta que se encontraba ya en Bélgica, cuando descubrió "con sorpresa" la naturaleza del obsequio y optó por entregarlo a la Policía del aeropuerto para que se guardara en una caja de seguridad y se le apliquen los protocolos que procedan.

Noticias relacionadas y más

El revólver fue recibido en un primer momento por el entorno del mandatario belga y estuvo en todo momento bajo vigilancia, destacan las fuentes, y fue llevado a Bélgica en el vuelo militar en el que regresó toda la delegación al país.

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Fuente: El Periódico

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