Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Los Gallardos AlmeríaNotas de corte Comunitat ValencianaYonqui del dineroConcierto el Último de la FilaViolinista Tavernesbebé GandíaPiscina privada Canet
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Irán entierra al asesinado líder supremo Alí Jameneí en la ciudad sagrada de Mashad tras cinco días de actos fúnebres en Teherán y Qom

Estados Unidos vuelve a bombardear objetivos estratégicos en Irán por segunda noche consecutiva

Estados Unidos vuelve a bombardear objetivos estratégicos en Irán por segunda noche consecutiva

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

EEUU ha bombardeado de nuevo Irán en las últimas horas, tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hijo de Aznar y Ana Botella promueve un bloque de 46 pisos turísticos en el barrio de Gran Vía
  2. Una violinista de Tavernes de la Valldigna hace historia al convertirse en la segunda española que gana un prestigioso concurso en Polonia
  3. Manolo García y Quimi Portet (El Último de la Fila): 'Que la gente cante con emotividad las canciones que compusiste con 30 y pocos te aumenta la autoestima
  4. Mislata se acerca a su ronda norte: así será el nuevo vial con viaducto de 200 metros sobre el viejo Turia
  5. Buscan a una bebé sustraída del Hospital Francesc de Borja de Gandia
  6. Luz verde al PAI del Viejo Mestalla: el Ayuntamiento cede al Valencia CF la gestión del suelo para levantar más de 500 viviendas
  7. Un accidente en la A-7 provoca un colapso total del tráfico hoy en Valencia con más de 12 kilómetros de retenciones
  8. La Reina del Flow congrega a más de de 14.000 personas en Roig Arena

Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), en directo: 19 personas desaparecidas y el fuego obliga a desalojar a 1.400 personas

Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), en directo: 19 personas desaparecidas y el fuego obliga a desalojar a 1.400 personas

En imágenes | Cuarto encierro de los Sanfermines 2026

En imágenes | Cuarto encierro de los Sanfermines 2026

La aprobación de la jornada de 35 horas en Quartell acaba en cruce de acusaciones

La aprobación de la jornada de 35 horas en Quartell acaba en cruce de acusaciones

La Policía Nacional localiza a la bebé sustraída en Gandia y detiene a los padres y a quien la llevaba

La Policía Nacional localiza a la bebé sustraída en Gandia y detiene a los padres y a quien la llevaba

Varias víctimas mortales del incendio de Los Gallardos fueron encontradas atrapadas en coches tras intentar huir por caminos alternativos

Varias víctimas mortales del incendio de Los Gallardos fueron encontradas atrapadas en coches tras intentar huir por caminos alternativos

La nutrición animal, clave para reducir la huella de carbono de los alimentos

La nutrición animal, clave para reducir la huella de carbono de los alimentos

GRAVITEO convierte el Circuit de Barcelona-Catalunya en el gran festival del deporte urbano con competiciones de élite y actividades familiares

GRAVITEO convierte el Circuit de Barcelona-Catalunya en el gran festival del deporte urbano con competiciones de élite y actividades familiares

‘Lleva la Delantera’: anticiparse también forma parte del cáncer de mama

‘Lleva la Delantera’: anticiparse también forma parte del cáncer de mama
Tracking Pixel Contents