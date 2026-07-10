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Impacto mediático

La prensa internacional se hace especial eco de la tragedia del incendio de Almería

La prensa británica eleva la noticia a las portadas de sus medios digitales

Un bombero forestal combate el incendio declarado en Los Gallardos (Almería).

Un bombero forestal combate el incendio declarado en Los Gallardos (Almería). / EMA INFOCA

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Redacción

La tragedia del incendio de Los Gallardos, en Almería (Andalucía), ha tenido eco importante en los principales medios de comunicación internacionales, especialmente en el Reino Unido. El grave incendio ha ocupado espacio en las webs de la prensa internacional, acorde con el número de muertos confirmados y posibilidad de que el número de víctimas aumente. La devastadora combinación entre la ola de calor, que asola también al resto de Europa y las fuertes rachas de viento han causado una rápida propagación de las llamas. El número de muertos era a primera hora de la tarde de al menos 12 personas, todos ellos extranjeros.

El incendio de Almería en 'The Guardian'.

El incendio de Almería en 'The Guardian'. / EP

En Reino Unido, 'The Guardian' ha resaltado el incendio como la noticia más importante del día y, en concreto, ha destacado el contexto de "temperaturas abrasadoras" y la nacionalidad británica de algunas de las víctimas. La crónica publicada ha narrado el horror de los británicos que no siguieron las directrices de las autoridades y murieron en su coche cuando intentaban huir del fuego.

El incendio de Almería en el portal de la BBC.

El incendio de Almería en el portal de la BBC. / EP

El portal de la BBC también eleva la información al titular principal, destacando una declaración de un testigo que describe el incendio como una situación "surrealista" y la velocidad de las llamas ayudadas por el viento en un entorno con temperaturas abrasadoras.

Ni la prensa alemana ni la francesa destinaba espacios preferenciales al incendio de Almería a primera hora de la tarde. Los diarios franceses sí están pendientes de los incendios en su país, pero no daban a primera hora de la tarde una cobertura preferencial al incendio andaluz.

En Luxemburgo, el portal RTL muestra como primera noticia destacada de su web el incendio de Almería, que ha dejado 12 muertos mientras “se extiende la ola de calor".

En 'The New York Times' el incendio de Almería ocupa espacio destacado pero tras la situación en Irán y la evolución del Mundial de fútbol y otras noticias referidas a EEUU.

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El incendio de Almería en el 'Corriere Della Sera'.

El incendio de Almería en el 'Corriere Della Sera'. / EP

Los medios italianos también han reflejado en primera página de sus ediciones digitales la tragedia. Como el 'Corriere della Sera', que ha dedicado su videonoticia a los muertos en el incendio, que, resalta, "algunas fueron halladas dentro de sus vehículos envueltos en llamas". A lo largo de la jornada ha ido bajando su posición en la portada digital.

Fuente: El Periódico

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