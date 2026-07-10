Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Los Gallardos AlmeríaNotas de corte Comunitat ValencianaYonqui del dineroConcierto el Último de la FilaViolinista Tavernesbebé GandíaPiscina privada Canet
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 3.899 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Exteriores eleva a 40 los españoles fallecidos por los seísmos

Estragos causados por los terremotos que sacudieron Venezuela.

Estragos causados por los terremotos que sacudieron Venezuela. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / J. L. Escudero

Más de 3.810 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hijo de Aznar y Ana Botella promueve un bloque de 46 pisos turísticos en el barrio de Gran Vía
  2. Una violinista de Tavernes de la Valldigna hace historia al convertirse en la segunda española que gana un prestigioso concurso en Polonia
  3. Manolo García y Quimi Portet (El Último de la Fila): 'Que la gente cante con emotividad las canciones que compusiste con 30 y pocos te aumenta la autoestima
  4. Mislata se acerca a su ronda norte: así será el nuevo vial con viaducto de 200 metros sobre el viejo Turia
  5. Buscan a una bebé sustraída del Hospital Francesc de Borja de Gandia
  6. Luz verde al PAI del Viejo Mestalla: el Ayuntamiento cede al Valencia CF la gestión del suelo para levantar más de 500 viviendas
  7. Un accidente en la A-7 provoca un colapso total del tráfico hoy en Valencia con más de 12 kilómetros de retenciones
  8. La Reina del Flow congrega a más de de 14.000 personas en Roig Arena

València abre la Fonteta para ver gratis el España - Bélgica de cuartos en pantalla gigante: cuándo abren las puertas y aforo

València abre la Fonteta para ver gratis el España - Bélgica de cuartos en pantalla gigante: cuándo abren las puertas y aforo

Nintendo prepara un nuevo modelo de Switch 2 en Europa mientras despide a la primera Switch

Nintendo prepara un nuevo modelo de Switch 2 en Europa mientras despide a la primera Switch

El jefe de gabinete de la Generalitat envió a Sagunt un informe que situaba por error el festival en el Ciutat de València

El jefe de gabinete de la Generalitat envió a Sagunt un informe que situaba por error el festival en el Ciutat de València

Varias víctimas mortales del incendio de Los Gallardos fueron encontradas atrapadas en coches tras intentar huir por caminos alternativos

Varias víctimas mortales del incendio de Los Gallardos fueron encontradas atrapadas en coches tras intentar huir por caminos alternativos

Fin de la ardiente ola de calor: el último incendio de Dénia lamió los muros de las viviendas

Fin de la ardiente ola de calor: el último incendio de Dénia lamió los muros de las viviendas

Primicia mundial: robots humanoides teleoperados realizan una cirugía en vivo

Primicia mundial: robots humanoides teleoperados realizan una cirugía en vivo

¿Por qué los Sanfermines sí y las Fallas no? Tot és Festa abre el debate mientras arranca la carrera hacia la Fallera Mayor de València

¿Por qué los Sanfermines sí y las Fallas no? Tot és Festa abre el debate mientras arranca la carrera hacia la Fallera Mayor de València

En imágenes | Cuarto encierro de los Sanfermines 2026

En imágenes | Cuarto encierro de los Sanfermines 2026
Tracking Pixel Contents