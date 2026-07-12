Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

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Misiles lanzados por la Guardia Revolucionaria de Irán durante un ejercicio militar.

Misiles lanzados por la Guardia Revolucionaria de Irán durante un ejercicio militar. / EP

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

EEUU ha bombardeado de nuevo Irán tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

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