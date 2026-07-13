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Estados Unidos

Un bisonte lanza a un turista por los aires en el parque de Yellowstone

Carl Isom-McDaniel, de 65 años, un residente de Washington que estaba de viaje con su nieto, sufrió múltiples fracturas y se recupera tras la cirugía

Imagen de archivo de un bisonte.

Imagen de archivo de un bisonte. / Agencias

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EFE

Los Ángeles

Un turista estadounidense que fue embestido y lanzado por los aires por un bisonte en el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming (EE.UU.), se recupera de las heridas tras ser sometido a una cirugía.

El hombre -identificado como Carl Isom-McDaniel, de 65 años, un residente de Washington que estaba de viaje con su nieto- sufrió múltiples fracturas después de que el animal lo lanzara como si fuera un muñeco de trapo en un campamento, cerca del lago Yellowstone, según el medio Cascadia Daily News.

Un video del ataque, captado por el fotógrafo Mike MacLeod, muestran al animal agitado revolcándose en la tierra junto a un camino del campamento.

MacLeod dijo al diario The New York Times que, cuando el bisonte se levantó de la tierra, pateaba como un caballo de rodeo y estaba "claramente muy agitado".

En ese momento Isom-McDaniel y su nieto, que pasaban por el lugar, se detuvieron a tomar fotos del animal.

Inicialmente se ve al bisonte ir hacia una camioneta que pasaba cerca de los dos, pero, una vez que el vehículo se marchó, el animal empezó a perseguir al abuelo y su nieto en medio de un bosque de pinos.

El nieto logró escapar corriendo, pero el bisonte alcanzó al abuelo, enganchándolo con un cuerno cerca de la cadera antes de tirarlo hacia arriba, según muestran las imágenes.

"Supe que estaba en peligro porque el bisonte no se iba. Se quedó justo encima de Carl y estaba realmente furioso. Movía la cabeza de arriba abajo y mostraba toda esa conducta agresiva", explicó MacLeod al periódico neoyorquino.

Finalmente el fotógrafo y otras personas que acampaban ahuyentaron al animal y socorrieron al herido.

El hombre estaba consciente y de buen ánimo, a pesar del intenso dolor, señaló el Cascadia Daily News.

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Los bisontes pueden pesar hasta 900 kilogramos y, a pesar de su enorme tamaño, son capaces de correr a una velocidad de hasta 48 kilómetros por hora.

Fuente: El Periódico

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