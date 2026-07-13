Macron, en el discurso de la fiesta nacional de Francia: "Defenderemos la libertad y la ley al precio de la sangre si es necesario"

En la víspera del Día Nacional de Francia, el presidente Emmanuel Macron reunió a los principales aliados europeos para una nueva cumbre de la coalición de voluntarios de Ucrania, con la presencia de Volodímir Zelenski. La cita no es un paso en falso ni una simple coincidencia de calendario. El mandatario francés quiere lanzar un mensaje de “despertar estratégico” aprovechando el día nacional y su tradicional desfile militar, donde 500 soldados de las tropas internacionales, incluyendo españolas, desfilarán junto con los franceses como símbolo de unión y fuerza. “Europa se está convirtiendo en una potencia. (...) El mensaje que enviamos al mundo es este: Sí, la paz es nuestra mesa. Sí, valoramos la libertad y la ley. Y sí, estamos dispuestos a luchar para defenderlas siempre y al precio de la sangre si es necesario”, sentenció Macron en su tradicional discurso a las Fuerzas Armadas, refiriéndose al “precio de sangre pagado por nuestros soldados franceses, que murieron por Francia, heridos en su cuerpo o en su alma”.

Este 14 de julio tiene algo de diferente al de años anteriores; es la primera vez que las tropas de la coalición de voluntarios desfilan conjuntamente y, además, es el último desfile nacional en el que Emmanuel Macron participará como jefe de Estado. Este encuentro, que reunirá a 37 jefes de Estado y de gobierno de Europa, tiene un triple objetivo; apoyar a Ucrania en materia de defensa antiaérea frente a los bombardeos rusos, acentuar la presión a Moscú con un nuevo paquete de sanciones europeas, y lanzar un mensaje de unión y respaldo de Kiev. Francia, además, buscará en este encuentro acercar posturas con Alemania tras el batacazo del proyecto industrial de defensa rechazado recientemente por su país vecino, en un momento marcado por la incertidumbre geopolítica.

No sucumbir al “absurdo” del “nacionalismo”

Desde el estallido de la guerra de Ucrania, Macron ha trabajado por impulsar la industria de defensa europea, aunque sin mucho éxito. Tras años de esfuerzos por cerrar una alianza con Alemania, el proyecto industrial franco-alemán del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF) fracasó.

“A pesar del fracaso del SCAF, que lamento profundamente, sería un error detenernos ahí (...) Patriotismo, sí; nacionalismo, jamás. En un momento en que Europa se está rearmando, pensar que la acumulación individual de capacidades por parte de cada país es el rumbo de la historia es absurdo”, criticó el presidente durante su discurso, instando a no sucumbir al absurdo del nacionalismo.

El objetivo de Francia: aumentar el presupuesto en defensa

En 2017, el gobierno francés anunció un incremento del presupuesto en defensa ante el nuevo contexto bélico que se avecinaba. Desde entonces, el país ha duplicado su inversión y la reciente actualización del proyecto de ley de gasto militar aprobada por la Asamblea Nacional ya prevé un nuevo incremento del presupuesto inicial de 436.000 millones de euros para el periodo de 2024-2030, estos 36.000 millones de euros de más aprobado en la versión adoptada en 2023. “Esta ley permite responder a la aceleración de la amenaza bajo un esfuerzo realizado en plena conciencia de una situación presupuestaria degradada”, comentó la ministra de defensa, Catherine Vautrin.

Para el presidente, este gesto es un compromiso cumplido y “la historia lo juzgará” como algo positivo, insistiendo en la necesidad de construir procesos propios de toma de decisiones con “nuestras fuerzas de intervención y nuestra credibilidad”.

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Este aumento de inversión en defensa no es solo una decisión francesa. Los países de la OTAN ya decidieron el año pasado aumentar el gasto al 3,5% de su PIB para 2035, algo que generó tensiones entre varios países europeos, quienes se mostraron reacios a esta decisión.