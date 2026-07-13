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DIPLOMACIA

Sánchez viajará a Argelia el próximo lunes para cerrar la crisis con Argel por las cesiones a Marruecos sobre el Sáhara

Será la segunda vez que el presidente socialista visita el país magrebí. La última, en 2020, fue antes de la ruptura del Tratado de Amistad por Argel tras la aproximación de Sánchez a las tesis de Marruecos sobre el Sáhara Occidental

ARGEL (ARGELIA), 08/10/2020.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2-d), es recibido con honores militares, durante su visita oficial en Argelia

ARGEL (ARGELIA), 08/10/2020.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2-d), es recibido con honores militares, durante su visita oficial en Argelia / Fernando Calvo / EFE

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Mario Saavedra

Mario Saavedra

Madrid

Pedro Sánchez tratará de escenificar en Argel el final de la crisis diplomática con Argelia, abierta tras la carta al rey de Marruecos, Mohamed VI, en la que respaldaba su plan de autonomía para el Sáhara Occidental, territorio pendiente de descolonización. El presidente del Gobierno realizará el próximo lunes día 20 un viaje oficial a la República Argelina Democrática y Popular, informa Moncloa. La última vez que Sánchez visito Argelia fue en 2020, donde fue recibido con honores militares.

Con el previsible encuentro con el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, Sánchez dará cerrojazo a una criris diplomática y comercial con el país magrebí, que llegó a suspender el Tratado de Amistad con España y a bloquear de facto las relaciones comerciales.

La crisis quedó parcialmente cerrada en marzo de 2026, con la primera visita oficial de José Manuel Albares a Argel desde la ruptura. Albares fue recibido por Tebboune y Argelia declaró la plena vigencia del Tratado de Amistad. También acordaron relanzar las visitas institucionales y reforzar su cooperación energética, migratoria y económica.

Ahora mismo, Argelia ha vuelto a ser el principal proveedor de gas de España, por encima de Estados Unidos (que de manera intermitente lo ha sido en los últimos años) y de Rusia (a la espera del veto total de las compras de gas ruso impuesto por la UE y que se materializará a principios de 2027), informa David Page. Las exportaciones españolas se habían triplicado durante 2025 y el comercio bilateral rondaba los 8.500 millones de euros.

Origen del conflicto de Argelia con España

La crisis con Argelia arrancó en marzo de 2022, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez abandonó la tradicional posición de equilibrio de España sobre el Sáhara Occidental y respaldó la propuesta marroquí de autonomía como la base "más seria, realista y creíble" para resolver la disputa. Argelia, principal apoyo regional del Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui, y rival estratégico de Marruecos, consideró el giro español una traición y llamó a consultas a su embajador en Madrid el 19 de marzo.

La crisis se agravó el 8 de junio de 2022, cuando Argel suspendió el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado veinte años antes y bloqueó en la práctica gran parte del comercio bilateral mediante restricciones bancarias.

Noticias relacionadas y más

Las exportaciones españolas se desplomaron, aunque Argelia mantuvo el suministro de gas. El deshielo comenzó en noviembre de 2023, cuando Argel volvió a nombrar embajador en Madrid. Durante 2024 fue levantando progresivamente las trabas comerciales y en 2025 se reanudaron las visitas ministeriales y los contactos políticos de alto nivel.

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Fuente: El Periódico

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