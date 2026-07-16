Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski pide apoyo a países del sureste de Europa para aprobar nuevas sanciones a Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este miércoles a los líderes de los países del sureste de Europa reunidos en Kiev con motivo de la quinta cumbre entre jefes de Estado y de Gobierno de estas naciones y de Ucrania que apoyen la aprobación del vigésimo primero paquete de sanciones de la UE contra Rusia.

“Por favor, apoyen esta presión. No permitan a Rusia burlar las sanciones. Debemos enfocarnos sobre todo en golpear las fuentes de dinero de (el presidente ruso, Vladímir) Putin y las exportaciones energéticas de Rusia”, dijo Zelenski dirigiéndose a los líderes del sureste del continente.

El presidente ucraniano agregó que “la paz estará más cerca” si se incrementa la presión sobre las finanzas rusas.