Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva salida A-3Bous al carrer PedreguerEl tiempo Valencia final MundialValencianos final mundialPantallas gigantes final MundialHuelga profesores ValenciaEdificio Benetússer
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 5.069 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Exteriores eleva a 41 los españoles fallecidos por los seísmos

Tareas de reconstucción y salvamento en La Guaira (Venezuela).

Tareas de reconstucción y salvamento en La Guaira (Venezuela). / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / J. L. Escudero

Más de 5.069 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Retiran la excavadora de la finca derrumbada en Benetússer saltándose el cordón policial
  2. Si mi pareja me hubiera contado que el casero la estaba violando mientras yo trabajaba, este juicio sería por otra cosa
  3. Maestros de la Costura de Fallas: buen trato a la indumentaria e inadecuado a Carmen, Berta, María Estela y las cortes de honor
  4. De los 43 °C al vendaval: rachas de viento de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde
  5. Ángel Narbona, propietario de un inmueble derrumbado en Benetússer: "Se habían reforzado los pilares, la finca era antigua"
  6. València aplica una suerte de 'prioridad nacional' a la hora de conceder viviendas asequibles
  7. Noche infernal en la Comunitat Valenciana: los 'mini reventones secos' dejan hasta 38 grados al amanecer
  8. La Aemet activa el aviso naranja en Valencia y Alicante por calor extremo de hasta 42 °C y amarillo por la llegada de tormentas fuertes

Reyes Maroto: "Enma López tendrá que explicar por qué defiende propuestas del PP"

Reyes Maroto: "Enma López tendrá que explicar por qué defiende propuestas del PP"

Berni Álvarez, Conseller d'Esports de la Generalitat, sobre GRAVITEO: "Tenemos expectativas muy altas de que sea un éxito"

Berni Álvarez, Conseller d'Esports de la Generalitat, sobre GRAVITEO: "Tenemos expectativas muy altas de que sea un éxito"

16 años después... ¿son pocos?

16 años después... ¿son pocos?

Sagunt abrirá un cortafuegos de 2,2 kilómetros junto a un camino

Sagunt abrirá un cortafuegos de 2,2 kilómetros junto a un camino

Supermercados abiertos mañana 19 de julio, final del Mundial de Fútbol, en València: todos los horarios

Supermercados abiertos mañana 19 de julio, final del Mundial de Fútbol, en València: todos los horarios

Presidente de la Federación de Peñas de Sagunt: "El impacto económico será de unos 500.000 euros"

Presidente de la Federación de Peñas de Sagunt: "El impacto económico será de unos 500.000 euros"

Sagunt acoge las últimas pruebas selectivas de la 65º edición del Festival del Cante de las Minas

Sagunt acoge las últimas pruebas selectivas de la 65º edición del Festival del Cante de las Minas

Estado de algunas zonas del cementerio de Sagunt

Tracking Pixel Contents