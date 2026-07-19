Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva salida A-3Bous al carrer PedreguerEl tiempo Valencia final MundialValencianos final mundialPantallas gigantes final MundialHuelga profesores ValenciaEdificio Benetússer
instagramlinkedin

Desastre Natural

Un terremoto de magnitud preliminar 5,1 deja al menos cinco muertos en Perú

El temblor provocó el derrumbe de varios edificios y dejó heridos y personas atrapadas, mientras continúan las labores de emergencia

Archivo - Imagen de archivo de bomberos en Lima (Perú)

Archivo - Imagen de archivo de bomberos en Lima (Perú) / Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Al menos cinco personas han muerto este domingo en el suroeste de Perú como consecuencia de un seísmo de magnitud preliminar 5,1 que ha afectado especialmente a la región de Junín.

El balance provisional de víctimas ha sido proporcionado por fuentes policiales a la emisora Radio Programas del Perú (RPP).

Todos los fallecidos pertenecen al municipio de Chongos Bajo, el cual se encuentra en estado de emergencia por el seísmo registrado las 21.24 de la noche del sábado, hora local, a siete kilómetros al sur de Chupaca y con un hipocentro identificado a una profundidad de 24 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El seísmo ha provocado el colapso de varios edificios y hay un número todavía indeterminado de heridos y de atrapados, según informan los medios nacionales. Además, hay constancia de cortes eléctricos en diversas zonas de Huancayo, Chupaca y localidades aledañas y preocupan especialmente las bajas temperaturas. Ahora mismo es invierno austral en Perú y la temperatura nocturna en Junín es de 4ºC.

Noticias relacionadas

La nación andina es frecuentemente azotada por terremotos debido a la convergencia de varias placas tectónicas. Perú, junto con Chile y Ecuador, se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona de mayor actividad sísmica del planeta.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El teniente coronel acusado de enriquecerse con sobrecostes y mordidas con obras de la Guardia Civil acusa a Asuntos Internos de equivocarse
  2. Final del Mundial pasada por agua y con un calor asfixiante: la Aemet prevé tormentas con granizo, lluvias y fuertes rachas de viento en la Comunitat Valenciana
  3. Una mujer fallece al ser arrollada por un tren de la L1 de Metrovalencia tras un despiste
  4. Una clara mayoría de valencianos prefiere que el paseo García Lorca lleve el nombre de Jaume I
  5. El río Vaca en Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna recupera un centenar de especies tras eliminar la caña invasora hace cinco años
  6. El PSPV pide que el secretario general de la Diputación de Valencia anule el pleno del día 30 por vulnerar sus derechos
  7. Un helicóptero y cuatro patrullas de la Guardia Civil participan en la búsqueda del toro y las vaquillas fugadas de los festejos de Gátova
  8. Los valencianos Spanish Brass tocarán el himno de España en la final del Mundial

Un terremoto de magnitud preliminar 5,1 deja al menos cinco muertos en Perú

Un terremoto de magnitud preliminar 5,1 deja al menos cinco muertos en Perú

José Abellán, cardiólogo, sobre la temperatura del aire acondicionado:"Lo ideal es mantener una horquilla de 24 a 26 grados"

José Abellán, cardiólogo, sobre la temperatura del aire acondicionado:"Lo ideal es mantener una horquilla de 24 a 26 grados"

EEUU lanza nuevos ataques contra Irán tras la agresión a una base estadounidense en Jordania que ha dejado dos muertos

EEUU lanza nuevos ataques contra Irán tras la agresión a una base estadounidense en Jordania que ha dejado dos muertos

¿Dónde se celebran los títulos de la selección en València?

¿Dónde se celebran los títulos de la selección en València?

La generación que creció con una estrella en el pecho

La generación que creció con una estrella en el pecho

Messi-Lamine Yamal, dos generaciones y un trono

Messi-Lamine Yamal, dos generaciones y un trono

Las piscinas de alquiler crecen en la Comunitat Valenciana para hacer frente a las olas de calor

Las piscinas de alquiler crecen en la Comunitat Valenciana para hacer frente a las olas de calor

La maleta secreta de Lucio Alcoceba con fotos inéditas de la València de 1937

La maleta secreta de Lucio Alcoceba con fotos inéditas de la València de 1937
Tracking Pixel Contents