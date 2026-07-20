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Bruselas multa con 550 millones de euros a AliExpress por no hacer lo suficiente para prevenir la venta de productos ilegales y falsificados

Es la mayor sanción impuesta en el marco de la ley de mercados digitales, después de que Bruselas sancionara con 200 millones a Temu

AliExpress abre en España su primera tienda física en Europa.

AliExpress abre en España su primera tienda física en Europa. / EFE

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Beatriz Ríos

Bruselas

La Comisión Europea ha multado este lunes a AliExpress con 550 millones de euros, la sanción más alta hasta la fecha, al considerar que el gigante chino no hace lo suficiente para luchar contra la venta de productos ilegales y falsificados en su plataforma, lo que supone una violación de las normas comunitarias.

En marzo de 2024, la Comisión abrió una investigación contra AliExpress al sospechar que podría estar violando la ley de servicios digitales de la UE. La investigación cubría desde los sistemas de recomendación hasta la transparencia en la publicidad, pasando por los mecanismos de evaluación de riesgos de que se estuvieran vendiendo productos ilegales en la plataforma.

Un año después, Bruselas determinó que la empresa china había solventado buena parte de esos problemas, pero no todos. Este lunes, el Ejecutivo comunitario ha confirmado una multa de 550 millones de euros al considerar que AliExpress no ha hecho lo suficiente para mitigar el riesgo de venta de productos ilegales, peligrosos o falsificados.

En primer lugar, la Comisión considera que la empresa "sobreestimó la eficacia de su sistema para detectar y eliminar productos ilegales". Bruselas considera que no ha sido realista a la hora de determinar el personal necesario para hacer frente a la carga de trabajo que implica. También ha confirmado que su sistema de moderación para eliminar esos productos no funciona.

Un problema estructural

La Comisión considera que AliExpress tiene un problema estructural, ya que muchos de los productos identificados como ilegales, como falsificaciones o juguetes y cosméticos peligrosos, permanecieron en la plataforma durante semanas, incluso después de ser identificados como tales. Además, Bruselas ha asegurado que la empresa no aplicó su propia política de sanciones contra los vendedores de estos productos.

El Ejecutivo comunitario ha determinado además en su investigación que los controles de AliExpress pueden eludirse fácilmente. De hecho, Bruselas ha denunciado que algunos vendedores modificaban la categoría de ciertos productos para beneficiarse de requisitos más flexibles, poniendo así en circulación productos ilegales.

En el caso de AliExpress, además, Bruselas ha identificado la venta de productos falsificados como uno de los grandes problemas. El Ejecutivo ha confirmado en su investigación que esta práctica representa "un riesgo significativo" en la plataforma. "Los vendedores de estos productos perjudican a las empresas legítimas que invierten en diseño, pruebas de seguridad e innovación, obligándolas a competir con productos que no realizan estas inversiones", ha advertido la Comisión.

Noticias relacionadas

Es la segunda multa en apenas unos meses que la Comisión impone a una plataforma de comercio online china por este motivo. El pasado mes de mayo, el Ejecutivo comunitario multó a Temu con 200 millones de euros precisamente porque su sistema de evaluación de riesgos resultó ser también insuficiente.

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Fuente: El Periódico

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