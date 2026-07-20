Seis de cada diez avales públicos para comprar vivienda se conceden a jóvenes del ámbito rural extremeño

Casi seis de cada diez garantías concedidas por la Junta de Extremadura dentro del programa Aval Joven se han destinado a la compra de viviendas en municipios rurales y entidades locales menores. En concreto, el 59,8% de los avales ha permitido que se adquieran 894 viviendas en estos núcleos de población, según los datos expuestos este lunes por la secretaria general de Vivienda, Arquitectura, Accesibilidad y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua. Estas operaciones han generado casi 74 millones de euros en volumen de hipotecas.

La responsable autonómica ofreció estas cifras durante su comparecencia en la Comisión de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta formulada por la portavoz socialista de Transportes, Justa Núñez, sobre la política de vivienda de la Junta en las zonas rurales y, particularmente, en las 22 entidades locales menores de la región.

La vivienda rural como prioridad

López Paniagua defendió que la vivienda rural constituye una "prioridad absoluta" para el Ejecutivo autonómico y recordó que más del 80% de los municipios extremeños tienen menos de 5.000 habitantes. Esta realidad territorial, afirmó, debe condicionar cualquier política pública que pretenda ser útil para fijar población, facilitar la emancipación juvenil y garantizar que los habitantes de los pueblos puedan desarrollar en ellos su proyecto vital.

La secretaria general situó el Aval Joven como una de las principales herramientas para alcanzar esos objetivos. El programa ofrece una garantía pública de hasta el 15% del valor de adquisición de la vivienda, lo que permite que las entidades financieras puedan conceder hipotecas de hasta el 95% del precio de compra o del valor de tasación, cuando este último sea inferior.

De esta forma, la iniciativa trata de superar uno de los principales obstáculos que encuentran los jóvenes para acceder a una vivienda: la falta de ahorros para aportar la entrada que habitualmente exigen los bancos. Aunque los solicitantes dispongan de ingresos suficientes para afrontar las cuotas mensuales, deben reunir normalmente alrededor del 20% del precio de la vivienda, además de los gastos asociados a la operación.

"Cuando se facilita el acceso a la financiación, los jóvenes sí quieren quedarse en sus pueblos", sostuvo. A su juicio, las casi 900 primeras residencias adquiridas en zonas rurales representan otros tantos hogares que permanecen en los municipios extremeños y que contribuyen a sostener su actividad económica, social y demográfica.

Más de 2.300 jóvenes beneficiados

Entre julio de 2024 y junio de este año, Aval Joven ha beneficiado en el conjunto de Extremadura a 2.337 jóvenes (gracias a 1.496 avales, ya que cada uno de ellos puede llegar a más de un beneficiario) de 212 localidades. Ha generado un volumen aproximado de 137 millones de euros en financiación hipotecaria. La dotación pública acumulada para garantías alcanza los 12,5 millones, mientras que las garantías solicitadas se elevan a 19 millones de euros.

Según el balance de la Junta, por cada euro público destinado al programa se movilizan más de diez euros de financiación privada. La hipoteca media se sitúa en 88.476 euros y el 95% de las operaciones corresponde a préstamos inferiores a 150.000 euros. Además, el 97,9% de las viviendas adquiridas son usadas, una característica especialmente relevante en el medio rural, donde existe poca construcción nueva, pero un elevado número de inmuebles antiguos o desocupados.

Ampliación del programa

El Ejecutivo extremeño trabaja ahora en ampliar el alcance de la iniciativa. Entre las modificaciones previstas se encuentra elevar de 35 a 40 años la edad máxima para acceder a las garantías y extender el sistema de avales a familias numerosas y monoparentales. El objetivo de la Junta es que estas novedades puedan entrar en funcionamiento antes de que termine el año.

Entidades locales

Durante la comisión parlamentaria, reclamó un esfuerzo específico para las entidades locales menores. Núñez Chaparro pidió que las decisiones sobre nuevas promociones de vivienda pública se adopten atendiendo a criterios objetivos y no al color político de los gobiernos locales.

La diputada advirtió de que en los presupuestos autonómicos únicamente aparecen actuaciones en Guadajira y Valdehornillos (gobernadas ambas por el PP, mencionó) entre las 22 entidades locales menores extremeñas. La diputada resaltó, sin embargo, las solicitudes realizadas por entidades como Barbaño, Palazuelo y San Gil, que, según explicó, estarían dispuestas a proporcionar terrenos para construir viviendas. "Estas tres poblaciones están gobernadas por el Partido Socialista", precisó.

López Paniagua rechazó que la planificación se realice mediante decisiones discrecionales. Explicó que la Junta tiene en cuenta la demanda acreditada, la edificabilidad de los terrenos, la viabilidad de los proyectos y la posibilidad de ejecutar las inversiones dentro de los plazos establecidos. Asimismo, destacó la creación, en 2024, del primer registro autonómico de demandantes de vivienda protegida, que será el instrumento utilizado para determinar las necesidades existentes en cada localidad.

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Más ayudas para los municipios pequeños

Junto al Aval Joven, la secretaria general recalcó que la Junta ha destinado más de cuatro millones de euros a ayudas para la adquisición de viviendas en municipios de menos de 10.000 habitantes. Esta línea ha permitido que 196 hogares compren una vivienda. También enumeró otras actuaciones dirigidas al medio rural, como las ayudas para rehabilitar viviendas, el Plan Habita, la promoción de vivienda protegida autopromovida y la construcción de 155 viviendas públicas en 31 municipios. La Junta ha convocado, además, ayudas a la rehabilitación destinadas exclusivamente a localidades y núcleos de población de menos de 10.000 habitantes.