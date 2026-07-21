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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán
Irán dice haber atacado objetivos de EEUU en Baréin y Jordania, incluido un centro de Amazon
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Irán afirmó este martes haber destruido con misiles de crucero el centro de datos principal de Amazon en Baréin y haber alcanzado además objetivos militares estadounidenses en Jordania, en una nueva ofensiva contra intereses de EEUU en Oriente Medio en respuesta a los recientes bombardeos contra territorio iraní. "Los combatientes de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria (...) atacaron con varios misiles de crucero el centro de datos principal de la empresa estadounidense Amazon en Baréin, destruyéndolo por completo", afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado, según informó la agencia Tasnim.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Preocupación en el sudeste asiático
Los ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), una región muy dependiente de las importaciones de combustible procedentes del Golfo Pérsico, expresaron este martes su "profunda preocupación" por la nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán. "Nos preocupa enormemente que estos acontecimientos socaven gravemente los esfuerzos de los principales mediadores y reduzcan las perspectivas de una solución pacífica mediante el diálogo y la diplomacia", remarcaron los cancilleres en un comunicado conjunto durante su reunión anual en Manila.
EEUU lanza una nueva oleada de bombardeos sobre Irán
El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) ha informado este lunes de que ha lanzado una nueva oleada de bombardeos sobre territorio iraní, en la décima noche consecutiva de ataques. "Hoy a las 16.00 horas costa este (22.00 hora peninsular española) las fuerzas estadounidenses han iniciado una nueva ola de ataques contra Irán por orden del comandante en jefe", ha publicado el CENTCOM en redes sociales. Esta nueva oleada de ataques "está designada para degradar más la capacidad militar iraní empleada para atacar a el tráfico marítimo mercante en el estrecho de Ormuz".
Israel mata a una joven gazatí y a su padre en un ataque contra un hospital en Yabalia
El Ejército israelí mató este lunes a una joven y a su padre, además de herir a varios niños, en el bombardeo contra un edificio del Hospital Yemen al Saeed en el campamento de refugiados de Jabalia, al norte de Gaza. Según detalló a EFE una fuente del Ministerio de Sanidad gazatí, en este ataque murieron una palestina de 28 años y su padre, de unos 70 años, mientras que otras seis personas resultaron heridas, incluidos varios niños. En un vídeo difundido por un periodista gazatí, se ve en una camilla tras el ataque a dos niños de unos cinco o seis años, ensangrentados, con la ropa hecha jirones y uno de ellos con un vendaje en la cabeza.
El ministro de Interior iraní visita Pakistán en medio de la escala bélica con EEUU
El ministro de Interior iraní, Eskandar Momeni, llegó este lunes a Pakistán en cabeza de una delegación de alto nivel, en un momento en que Islamabad intenta reencauzar una salida diplomática a la guerra tras un aumento de las hostilidades entre Washington y Teherán. "Espero que el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, haya traído buenas noticias (...) También espero avances en la situación regional", declaró su homólogo paquistaní, Mohsin Naqvi, durante la recepción de la comitiva en el aeropuerto. Durante su estancia de dos días, Momeni se reunirá con el primer ministro paquistaní, Shahbaz Sharif, y con el jefe del Ejército, Asim Munir. Si bien no se conoce la agenda de estos encuentros, ambas figuras han sido claves en la mediación que llevó a la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad a mediados de junio.
Jalil Al Haya, el negociador pragmático que liderará a un Hamás contra las cuerdas
El grupo islamista palestino Hamás anunció este lunes la elección de Jalil Al Haya como su nuevo líder, el mismo que en los últimos años ha encabezado su delegación negociadora con Israel y que ya ostentaba desde el exterior el liderazgo de Gaza.
Al Haya (Ciudad de Gaza, 1960) está considerado parte del ala pragmática de la organización y más afín a Irán, a diferencia de su principal contendiente en la elección, el exlíder de Hamás Jaled Meshal. Se hará cargo de un Hamás diezmado tanto en lo político como en lo militar, que afirma haber abandonado el Gobierno de Gaza pero que se resiste a desarmarse y se ve excluido de los procesos electorales palestinos. Todo ello, mientras supervisa la implementación del frágil alto el fuego en la Franja.
El Ejército israelí mata a tres gazatíes en un ataque a un vehículo en el sur de la Franja
El Ejército israelí mató este lunes a al menos tres palestinos en un ataque a un vehículo en el sur de la Franja de Gaza, según informaron fuentes médicas del enclave
Un dron militar israelí dirigió un proyectil a un coche en Mawasi, cerca de Jan Yunis, matando a al menos tres personas e hiriendo a varias más, según personal del hospital gazatí de Al Nasser. Por el momento, dos de los fallecidos han sido identificados como Alaa Mohamad Shaat y Hamada Abu Nahiya, informa este hospital.
Irán dice haber atacado simultáneamente tres posiciones estadounidenses en Baréin y Kuwait
Irán afirmó este lunes haber atacado simultáneamente tres posiciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait, en una nueva oleada de su ofensiva contra objetivos de Estados Unidos en Oriente Medio en respuesta a los ataques estadounidenses contra territorio iraní.
"Los combatientes de la Armada de la Guardia Revolucionaria, mediante un ataque simultáneo en la oleada 23 de la Operación Nasr 2, llevaron a cabo ataques en tres fases (...) e infligieron duros golpes a las fuerzas terroristas estadounidenses en la región", anunció el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim.
Estados Unidos identifica a los dos militares muertos tras un ataque iraní en Jordania
El Pentágono identificó este lunes al primer teniente Tyler James Feehan y la soldado Isabella Gonzales como los dos militares estadounidenses muertos tras un bombardeo iraní contra la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania.
Ambos murieron "durante un ataque enemigo", según un comunicado del Departamento de Guerra, que indicó que continuaría investigando el incidente. Gonzales, de 19 años, procedía de Carrollton (Texas) y murió el viernes; mientras que Feehan, de 25 años y originario de Ewa Beach (Hawái), falleció el sábado, especifica el texto.
Baréin denuncia ataque con drones iraníes contra sus sistemas de navegación aérea
La Dirección de Aviación Civil de Baréin denunció este lunes un ataque con drones iraníes contra sus sistemas de navegación aérea, pero aseguró que no afectó a las operaciones, en una jornada con diversos incidentes en el país del golfo Pérsico debido a la escalada entre Estados Unidos e Irán.
La autoridad aeronáutica bareiní aseguró en un comunicado recogido en la agencia oficial de noticias BNA que los sistemas encargados de guiar y coordinar el tráfico aéreo en el espacio aéreo bajo responsabilidad del país fueron atacados con "drones hostiles" iraníes.
Irán “cuenta los minutos” para recibir a soldados de EEUU
Irán aseguró este lunes que hay personas en el país que "cuentan los minutos para dar la bienvenida" a los soldados estadounidenses en caso de una posible intervención terrestre para tomar la estratégica isla iraní de Jark, como ha sugerido en varias ocasiones en las últimas semanas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Hay personas en esas mismas zonas, y no son pocas, que están contando los minutos para dar la bienvenida a estos individuos", afirmó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmaeil Baqaei.
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