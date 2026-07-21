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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Irán dice haber atacado objetivos de EEUU en Baréin y Jordania, incluido un centro de Amazon

Un sistema de misiles iraní durante ejercicios militares.

Un sistema de misiles iraní durante ejercicios militares. / EP

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán afirmó este martes haber destruido con misiles de crucero el centro de datos principal de Amazon en Baréin y haber alcanzado además objetivos militares estadounidenses en Jordania, en una nueva ofensiva contra intereses de EEUU en Oriente Medio en respuesta a los recientes bombardeos contra territorio iraní. "Los combatientes de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria (...) atacaron con varios misiles de crucero el centro de datos principal de la empresa estadounidense Amazon en Baréin, destruyéndolo por completo", afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado, según informó la agencia Tasnim.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

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