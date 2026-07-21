Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Delitos teniente Guardia CivilOla de calorAlerta naranja Comunitat ValencianaTiempo ValenciaRebaño muflonesFerran TorresTráfico Valencia hoy
instagramlinkedin

Grecia

Un hombre ataca con un cuchillo a dos turistas cerca de la Acrópolis de Atenas

El supuesto atacante, que podría sufrir algún trastorno mental, fue detenido por la Policía

La Acrópolis de Atenas.

La Acrópolis de Atenas. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Viena

Un hombre atacó e hirió este martes a dos turistas estadounidenses con un cuchillo cerca del Museo de la Acrópolis en Atenas, informó la Policía griega.

Las víctimas, un hombre y una mujer, sufrieron heridas durante la agresión que sucedió en torno a las 08:00 hora local (07:00 en horario peninsular español), señaló la emisora pública ERT. La mujer, de 48 años, sufrió heridas leves en un brazo, mientras que el hombre, de 53 años, fue herido de gravedad en una de sus piernas.

El supuesto atacante fue detenido por la Policía, mientras que las víctimas -una pareja estadounidense de origen griego- fueron trasladados por ambulancia a una clínica. Según la prensa local, el supuesto agresor es un hombre griego de unos 60 años de edad que parece sufrir trastornos mentales y que en el pasado ya había sido detenido por agredir a transeúntes. La policía descartó motivos terroristas del incidente.

Noticias relacionadas

La Acrópolis, la principal atracción turística de Atenas, es una antigua ciudadela, de unos 2.500 años de antigüedad, situada en una colina rocosa que domina la capital griega. Varios millones de turistas de todo el mundo visitan este lugar cada año.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Mediterráneo se tropicaliza: el mar frente a la Comunitat ya agrava las olas de calor y amenaza las playas
  2. Un frente de tormentas deja lluvia, granizo y reventones cálidos y fríos en la provincia de Valencia
  3. Locura en las calles de València
  4. Lo que no se vio de la trifulca de la final del Mundial: El puñetazo de Ayala a Dani Olmo y la 'chapa' de Otamendi a Rodri
  5. Cada vez más valencianos buscan alternativas a sus ahorros: la gigafactoría de Sagunt cambia el mapa de la inversión
  6. Ferran Torres, el héroe del Mundial que bajó al barro tras la dana de València
  7. La trastienda de la actuación de Spanish Brass en la final del Mundial: 'Tom Cruise fue el más afable de todos
  8. Sensación térmica de 44ºC y tormentas antes de una madrugada sofocante con mínimas de 26ºC: una nueva ola de calor asfixia a la Comunitat Valenciana

Un hombre ataca con un cuchillo a dos turistas cerca de la Acrópolis de Atenas

Un hombre ataca con un cuchillo a dos turistas cerca de la Acrópolis de Atenas

El valor de las carreras 15K, este miércoles en Super Running

El valor de las carreras 15K, este miércoles en Super Running

Levante-EMV reúne a expertos e instituciones para analizar el legado de Jaume I en el 750 aniversario de su muerte

Levante-EMV reúne a expertos e instituciones para analizar el legado de Jaume I en el 750 aniversario de su muerte

GRAVITEO, espectáculo deportivo y social

GRAVITEO, espectáculo deportivo y social

Valve ve poco probable una rebaja de Steam Machine porque la crisis de memoria va a peor

Muere un hombre de forma violenta en Barcelona tras quebrantar supuestamente una orden de alejamiento con una mujer

Muere un hombre de forma violenta en Barcelona tras quebrantar supuestamente una orden de alejamiento con una mujer

Un implante cerebral ayuda a un hombre con parálisis severa a alimentarse en forma independiente

Un implante cerebral ayuda a un hombre con parálisis severa a alimentarse en forma independiente

La fiesta del Panellet celebra el medio año para los Moros y Cristianos de Bocairent

La fiesta del Panellet celebra el medio año para los Moros y Cristianos de Bocairent
Tracking Pixel Contents