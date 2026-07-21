La presión en la calle obliga a Zelenski a plantearse cambios en la cúpula militar de Ucrania

La larga duración de la guerra en Ucrania, y el elevado coste que están pagando los habitantes del país invadido confieren a la ciudadanía ucraniana una importante capacidad de presión sobre sus autoridades cuando perciben que las cosas no evolucionan en la dirección adecuada. Tras varios días de manifestaciones en las principales ciudades de Ucrania, el entorno del presidente Volodímir Zelenski ha dado a entender que estudia el regreso a puestos de responsabilidad decisoria del popular general Mijailo Fédorov, de 35 años, destituido como ministro de Defensa hace 15 días, e incluso el relevo del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksándr Sirski, percibido por muchos como alguien emergido del antiguo 'establishment' militar soviético y con quien Fédorov había entrado en conflicto abierto.

Según informa el portal ucraniano 'Liga.net', Zelenski está estudiando los nombres de hasta 11 posibles sustitutos de Sirski, entrevistándose ya con posibles candidatos, como el jefe adjunto del Estado Mayor del Ejército, Volodímir Gorbatiuk; el comandante del Tercer Cuerpo Andrí Biletski; con el jefe del Cuerpo 'Jartia' Igor Obolenski; con el responsable de las Tropas Aéreas de Asalto, Oleg Apostol, y hasta con Mijaíl Drapati, un popular general. El propio Fédorov, en declaraciones posteriores a su relevo, ha alimentado la posibilidad de que se produzcan cambios en la dirección que él reclama. "Ciertamente, va a haber cambios", ha escrito en sus redes sociales, antes de apostillar: "existe un diálogo; creo que todo se va a resolver". Por su parte, Kirilo Budánov ha pedido unidad para evitar que Rusia saque partido de la situación: "El debate es algo normal en un país libre; lo importante es que continúe de forma pacífica".

Protestas 'in crescendo'

Las manifestaciones en contra de la marcha de Fédorov han dio creciendo en intensidad, hasta el punto de convertirse, según describen muchos analistas, en la peor crisis política a la que se ha enfrentado el jefe del Estado ucraniano desde el arranque de la invasión rusa. "Esto durará lo que haga falta, terminará cuando nuestro presidente nos dé una respuesta", declaró a France Presse Irina Kostiuk, una manifestante. "Sirski es un carnicero... Prefiere luchar con hombres que con drones", dijo Viktoria Osypenko, otra participante en las protestas. Fédorov es considerado el artífice de la introducción de las nuevas tecnologías y los drones en el actual conflicto armado, lo que permite salvar vidas.

La trayectoria y los métodos de Sirski generan pocas simpatías entre la ciudadanía. Nacido en Rusia, en la región de Vladímir, habla el ucraniano con dificultad y mantiene familia en el país vecino con la que asegura que no mantiene contacto desde hace años. Estudió en la Escuela de Comandantes del Ejército Rojo en Moscú, posteriormente fue desplegado en Ucrania y en 1991, cuando la URSS se desplomó, decidió integrarse en el Ejército ucraniano. Analistas como Anatoliï Oktiassiuk le acusan, en declaraciones también a France Presse, que "se adapta siempre a la voluntad de Zelenski", al tiempo que le recriminan haber "instalado un sistema en el que la iniciativa y la independencia son asfixiadas".

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En el haber de su balance, Sirski es valorado por haber frenado el avance de los blindados rusos hacia Kiev y otras ciudades ucranianas en los primeros compases de la guerra, y es considerado cpmo el artífice de la contraofensiva que en septiembre de 2022 permitió a las tropas ucranianas recuperar 8.000 kilómetros cuadrados en la región de Járkov.