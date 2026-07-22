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Climatología adversa

Chile decreta alerta roja por la amenaza de desbordamiento del río Aconcagua por las intensas lluvias

El intenso temporal mantiene en máximo peligro las regiones de Coquimbo y Atacama, declaradas bajo estado de catástrofe debido a los estragos del evento climatológico

Chile declara catástrofe en zona norte, donde temporal deja cuatro desaparecidos

Chile declara catástrofe en zona norte, donde temporal deja cuatro desaparecidos

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EFE

Santiago de Chile

Las autoridades chilenas declararon alerta roja en cuatro comunas de la región de Valparaíso, en el centro del país, y la extensión de la suspensión de clasesen la zona ante el riesgo de desborde del río Aconcagua, anunció el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El intenso temporal que azota Chile mantiene la intensidad de las precipitaciones con las alertas en las regiones de Coquimbo y Atacama, declaradas bajo estado de catástrofe debido a los estragos del evento climatológico que afecta a diez de las 16 regiones del país.

Las autoridades notoficaron un nuevo sistema frontal este miércoles, que se concentrará en la región del Maule hacia el sur de Chile con "precipitaciones que hasta este momento se mantienen en rangos normales", según la directora nacional del Senapred, Alicia Cebrián, que advirtió la variabilidad de las condiciones.

La decisión de las autoridades con respecto a Valparaíso se circunscribe a las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, tras un informe de la Dirección General de Aguas (DGA) que indicó "un incremento sostenido" en el caudal del río Aconcagua.

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El balance actualizado de daños da cuenta de un total de 16 personas lesionadas, 2.281 damnificadas y 1.031 personas albergadas, además de 104.271 personas se encuentran aisladas principalmente en la zona de catástrofe al norte del país. La autoridad detalló que hay 81 viviendas destruidas, 2.661 con daño mayor, 18.957 con daño menor y 1.771 viviendas permanecen en evaluación.

Fuente: El Periódico

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