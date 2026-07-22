Francia
Encuentran muerto cerca de París a un supuesto captador de víctimas sexuales de Epstein
Daniel Siad, nacido en Argelia hace 69 años, pero nacionalizado sueco y residente en la localidad de Colombes (al noroeste de París, en el departamento de los Altos del Sena), era objeto de varias acusaciones de violación surgidas a raíz de la desclasificación de los archivos del caso Epstein a inicios de este año
EFE
Daniel Siad, un supuesto captador de víctimas sexuales del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, fue hallado muerto en las afueras de París, donde residía, sin que se conozcan, de momento, las circunstancias precisas de la muerte, informó este miércoles la prensa francesa.
El hombre, nacido en Argelia hace 69 años, pero nacionalizado sueco y residente en la localidad de Colombes (al noroeste de París, en el departamento de los Altos del Sena), era objeto de varias acusaciones de violación surgidas a raíz de la desclasificación de los archivos del caso Epstein a inicios de este año.
En estos documentos, el nombre del sueco aparece en miles de ocasiones. Se sospecha que captaba a modelos por todo el mundo para ofrecerlas a Epstein. Siad negó las acusaciones y se presentaba como "un padre de familia".
El diario Le Parisien apunta a un paro cardíaco como probable causa de la muerte del sexagenario, cuyo cuerpo fue hallado sin vida por su compañera de piso, una mujer de 28 años, quien lo habría encontrado inerte en el suelo de la cocina. La Justicia ha abierto una investigación para dilucidar las circunstancias del deceso.
Epstein tenía en París uno de sus centros neurálgicos de su red de explotación sexual y era propietario de un lujoso apartamento en el número 22 de la exclusiva avenida Foch de la capital francesa.
Por esta razón, la Fiscalía francesa abrió investigaciones sobre las ramificaciones locales del caso Epstein, tanto en relación a posibles crímenes sexuales ocurridos en el país, en los que estaría implicado Siad, como a posibles delitos financieros.
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